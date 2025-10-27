सब्जियां काटते हुए बार- बार फिसलता है चॉपिंग बोर्ड, इन Kitchen Tips से जल्दी होगा काम

नारी डेस्क: खाना बनाने से ज्यादा समय सब्जियां काट कर तैयार करने में लगता है। ऑफिस जाने की जल्दी हो या फिर सुबह उठकर फटाफट नाशता तैयार करने की, चॉपिंग बोर्ड कभी भी सही वक्त पर साथ नहीं देता है। चॉपिंग बोर्ड के बार- बार फिसलने से समय तो बरबाद होती है, साथ में इरिटेशन भी बहुत होती है। अगर आप भी ऐसी परेशानी से जूझ रहे हैं तो जल्दी इससे छुटकारा चाहते हैं तो इन टिप्स को फॉलो कर सकते हैं......

चॉपिंग बोर्ड का इस्तेमाल करते हुए फॉलो करें ये टिप्स

सब्जियां काटने के लिए प्लेटफार्म पर चॉपिंग बोर्ड रखने से पहले एक गीला तौलिया रखें। इस तौलिये को प्लेटफार्म के ऊपर अच्छी तरह से फैला लें और फिर ऊपर चॉपिंग बोर्ड रखें और सब्जियां काटें।



इस तरह से बोर्ड बिल्कुल भी नहीं हिलता है और सब्जियां बिल्कुल परफेक्ट और फटाफट कटती हैं। बढ़िया चॉपिंग करने के लिए इस बात का भी ध्यान रखें कि आपने जो चाकू ली है, उसकी धार अच्छी हो।

चाकू को सावधानी से पकड़ें और उसकी टिप बोर्ड पर रखते हुए कटिंग करें।