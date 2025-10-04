2 दिन में डार्क सर्कल्स गायब करेगा आलू का मास्क, घर पर करें आसान नुस्खा

नारी डेस्क: आजकल आंखों के नीचे काले घेरे (Dark Circles) हर उम्र में देखने को मिलते हैं। देर रात तक मोबाइल इस्तेमाल करना, नींद पूरी न होना, तनाव और लगातार स्क्रीन पर काम करना – ये सब कारण हमारी आंखों के नीचे की नाजुक स्किन को नुकसान पहुंचाते हैं। नतीजा यह होता है कि चेहरा थका-थका और बूढ़ा सा लगने लगता है। अगर आप महंगे क्रीम्स और सीरम ट्राई कर-करके थक चुकी हैं, तो अब घर पर बना हुआ आलू का खास मास्क आपकी मदद कर सकता है। यह मास्क केवल 2 दिन में डार्क सर्कल की झलक कम कर देता है और आंखों के नीचे की स्किन को नेचुरली ब्राइट बना देता है।

आलू डार्क सर्कल रिमूवर मास्क – सामग्री

इसे बनाने के लिए आपको चाहिए

1 कच्चा आलू

1 चम्मच गुलाब जल

1 चम्मच नींबू का रस

1 चम्मच एलोवेरा जेल

1 चम्मच शहद

ऐसे बनाएं मास्क

कच्चे आलू को धोकर छील लें और बारीक कद्दूकस करें। मलमल के कपड़े से निचोड़कर आलू का रस निकालें। एक कटोरी में आलू का रस डालें और उसमें गुलाब जल, नींबू का रस, एलोवेरा जेल और शहद मिलाएं। हल्का-सा पतला मास्क तैयार हो जाएगा।

ऐसे करें अप्लाई

सबसे पहले चेहरा अच्छी तरह साफ करें। कॉटन पैड को इस मिश्रण में भिगोकर आंखों के नीचे रखें। चाहें तो इसे फ्रिज में 10 मिनट ठंडा कर लें – इससे पफीनेस और सूजन भी कम होगी। 15 मिनट तक लगा रहने दें। ठंडे पानी से धोकर हल्का मॉइस्चराइज़र लगाएं।

कितनी बार लगाना चाहिए?

गहरे डार्क सर्कल के लिए – रोजाना 2 बार (सुबह और रात)। सिर्फ 2 दिन में हल्का फर्क दिखने लगेगा। 1 हफ्ते तक लगाने से डार्क सर्कल्स काफी हद तक हल्के हो जाएंगे।

क्यों असरदार है यह मास्क?

आलू का रस – नैचुरल ब्लीचिंग एजेंट, कालेपन को हल्का करता है।

गुलाब जल – स्किन को शांत करता है और सूजन घटाता है।

नींबू का रस – विटामिन C से पिगमेंटेशन कम करता है।

एलोवेरा जेल – हाइड्रेशन देता है और ड्रायनेस से बचाता है।

शहद – स्किन को सॉफ्ट बनाता है और ग्लो लाता है।