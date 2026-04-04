हिलने लगे बेड, झुमने लगे पंखे... जम्मू से लेकर दिल्ली तक भूकंप के तेज झटकों से कांपी धरती

नारी डेस्क: दिल्ली-NCR समेत पूरे उत्तर भारत में शुक्रवार रात 9:42 बजे 5.9 तीव्रता का भूकंप आया। ये झटके 146 किलोमीटर की गहराई पर महसूस किए गए और इसका केंद्र अफगानिस्तान में था। झटके इतने तेज थे कि लोग डर के मारे घरों से बाहर निकल गए। जम्मू-कश्मीर के कई हिस्सों में भी तेज झटके महसूस किए गए।

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इन झटकों के बारे में स्थानीय निवासी ने ANI को बताया- "भूकंप 15 मिनट पहले आया था। मैं खाना बना रहा था तभी मुझे यह महसूस हुआ... मैं पांचवीं मंज़िल पर रहता हूं, और जब मैं नीचे आ रहा था, तब तक भूकंप रुक चुका था..." । एक अन्य व्यक्ति ने बताया कि भूकंप आया तो उसे अपना बिस्तर हिलता हुआ महसूस हुआ। उसने कहा- "जब भूकंप आया, तो मैं कमरे में बैठी थी, और मुझे बिस्तर हिलता हुआ महसूस हुआ, जब मैंने ऊपर देखा, तो पंखा भी हिल रहा था। जब मैं बाहर आई, तो मैंने देखा कि मेरे आस-पास के लोग भी डरे हुए थे।"



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यह भूकंप जम्मू और कश्मीर के श्रीनगर में भी महसूस किया गया, जहाँ झूमर और पंखे हिलते हुए देखे गए। भूकंप पृथ्वी की सतह और सतह से लगभग 700 किलोमीटर नीचे तक कहीं भी आ सकते हैं। वैज्ञानिक उद्देश्यों के लिए, USGS के डेटा के अनुसार, भूकंप की गहराई की इस 0 - 700 km की सीमा को तीन ज़ोन में बांटा गया है: उथला, मध्यम और गहरा। उथले भूकंप 0 से 70 km की गहराई पर आते हैं; मध्यम भूकंप 70 - 300 km की गहराई पर; और गहरे भूकंप 300 - 700 km की गहराई पर आते हैं। USGS के अनुसार, आम तौर पर "गहरे-केंद्र वाले भूकंप" (deep-focus earthquakes) शब्द का इस्तेमाल उन भूकंपों के लिए किया जाता है जो 70 km से ज़्यादा गहरे होते हैं।

