Diwali Party में Saree का Fashion लेकिन Blouse के नाम पर ये क्या पहन आई Nia-Ananya

  Edited By Vandana,
  • Updated: 18 Oct, 2025 07:20 PM
नारी डेस्कः कल टीवी स्टार्स में निया शर्मा का दीवाली लुक सुर्खियों में रहा। दरअसल निया का ब्लाउज यूजर्स के नजरों में रहा। हमेशा अपने ओवर रिविलिंग ड्रेसअप के लिए ट्रोल होने वाली निया का ये स्टाइल भी लोगों को पसंद नहीं आया। यूजर्स का कहना है कि इन स्टार्स दीवाज ने दीवाली की ट्रडीशनल लुक का भी कबाड़ा कर दिया है। 
निया से पहले अनन्या पांडे की भी छोटे ब्लाउज के लिए खूब क्लास लगी थी। अनन्या पांडे का ब्लाउज इतना छोटा था कि पूरी लहंगा लुक ही अजीब लग रही थी। 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

अनन्या की तरह आलाया फर्नीचरवाला और अपूर्वा मखीजा ने भी साड़ी पहनी लेकिन ब्लाउज इतना ज्यादा बोल्ड पहन लिया कि देखने वाले बस देखते ही रह गए।
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

नुसरत भारुचा की एक लुक भी काफी ट्रोल हो रही है, जिसमें उनका ब्लाउज के डोर के सहारे टिका था। चलिए कुछ ऐसी ही साड़ी लुक दिखाते हैं जिनके ब्लाउज ही नोटिस किए गए। 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

