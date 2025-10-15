16 OCTTHURSDAY2025 5:09:08 PM
Nari

सफाई के दौरान न करें ये गलती वरना शरीर में घर बना लेगी ये बीमारी

  • Edited By Priya Yadav,
  • Updated: 15 Oct, 2025 06:55 PM
  नारी डेस्क:  दिवाली नजदीक आते ही घरों में सफाई की शुरुआत हो जाती है। लोग पुराना सामान हटाकर नया लाते हैं, हर कोना चमकाते हैं ताकि लक्ष्मी जी का स्वागत हो सके। लेकिन कई बार यह सफाई का जोश सेहत के लिए खतरा बन जाता है। डॉक्टरों की मानें तो दिवाली की सफाई के दौरान लापरवाही करना गंभीर बीमारियों की वजह बन सकता है। आइए जानते हैं किन गलतियों से बचना जरूरी है।

 धूल से फैल सकती हैं एलर्जी और सांस की समस्या

दिवाली सफाई के दौरान सबसे आम समस्या होती है  धूल का उड़ना। घर के कोनों, फर्नीचर, पंखों और पर्दों में जमा महीनों पुरानी धूल जब उड़ती है तो हवा में मौजूद कण नाक और फेफड़ों में चले जाते हैं। इससे एलर्जी, छींक, खांसी, आंखों में जलन और सांस लेने में परेशानी जैसी समस्याएं हो सकती हैं। विशेष रूप से जिन लोगों को पहले से अस्थमा या साइनस की शिकायत है, उनके लिए यह स्थिति और भी ज्यादा खतरनाक हो सकती है। एक्सपर्ट सलाह देते हैं कि सफाई करते वक्त मास्क और दस्ताने पहनें, ताकि धूल और केमिकल्स का असर शरीर पर न पड़े।

केमिकल क्लीनर्स से त्वचा और आंखों को खतरा

मार्केट में मिलने वाले कई क्लीनिंग एजेंट्स, डिटर्जेंट और फ्लोर क्लीनर्स में बहुत ही स्ट्रॉन्ग केमिकल्स होते हैं। इनका ज्यादा इस्तेमाल करने से त्वचा पर रैशेज, खुजली, जलन, और आंखों में पानी आना जैसी दिक्कतें हो सकती हैं।
विशेषज्ञों के मुताबिक, इन केमिकल्स की गैस लंबे समय तक सांस के जरिए शरीर में जाती है तो फेफड़ों को नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए सफाई करते वक्त रबर के ग्लव्स और सेफ्टी गॉगल्स का इस्तेमाल जरूरी है। कोशिश करें कि कमरे की खिड़कियां और दरवाजे खुले रहें ताकि वेंटिलेशन बना रहे।

दीवाली पर शीशे जैसी चमक जाएगी रसोई, इन Hacks के साथ करें सफाई

 ज्यादा मेहनत से हो सकता है मसल्स पेन

दिवाली की सफाई में अक्सर महिलाएं और बुजुर्ग घंटों झुककर या सीढ़ियों पर चढ़कर सफाई करते हैं। इससे पीठ, गर्दन और पैरों में दर्द शुरू हो जाता है। कई बार मसल्स स्ट्रेन या जोड़ों में सूजन जैसी समस्याएं भी सामने आती हैं। हेल्थ एक्सपर्ट्स के अनुसार, सफाई का काम ब्रेक लेकर धीरे-धीरे करना चाहिए। लगातार झुककर काम करने से बचें और सही पॉश्चर बनाए रखें। अगर दर्द महसूस हो, तो तुरंत रुक जाएं और आराम करें।

 कमरे को हवादार रखें और धूल उड़ने से बचाएं

सफाई के दौरान यह बहुत जरूरी है कि घर में अच्छी वेंटिलेशन हो। जब हवा का प्रवाह होता है, तो धूल और केमिकल्स हवा में ज्यादा देर तक नहीं ठहरते। इसलिए सफाई करते वक्त दरवाजे और खिड़कियां खुली रखें। साथ ही, झाड़ू की बजाय गीले कपड़े या मोप का इस्तेमाल करें। इससे धूल उड़ने के बजाय कपड़े पर चिपक जाएगी और हवा में नहीं फैलेगी। इससे एलर्जी और सांस की परेशानी का खतरा कम होगा।

PunjabKesari

 इन गलतियों से जरूर बचें

बिना मास्क या ग्लव्स के सफाई करना

केमिकल्स को मिलाकर इस्तेमाल करना (जैसे ब्लीच और डिटर्जेंट)

बंद कमरे में क्लीनिंग स्प्रे का उपयोग करना

लगातार घंटों सफाई करना बिना आराम के

बड़े काम के हैं ये Cleaning Hacks , मिनटों में साफ होगी घर के कोनों में जमी धूल

पुरानी झाड़ू या धूल भरे कपड़े से सफाई करना

दिवाली की सफाई जितनी जरूरी है, उतना ही जरूरी है स्वास्थ्य का ध्यान रखना। सफाई के जोश में अपनी सेहत को नजरअंदाज न करें। सुरक्षा उपकरणों का उपयोग करें, सही तरीके से सफाई करें और आराम लेते रहें। तभी दिवाली की रौनक आपके घर के साथ-साथ आपकी सेहत पर भी चमकेगी।
 

 

