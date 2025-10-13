Diwali 2025: नारियल से करें ये चमत्कारी उपाय, आर्थिक तंगी होगी खत्म, सालभर होगी धनवर्षा

नारी डेस्क: दीपावली के पावन अवसर पर हर घर में भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की पूजा विधिवत तरीके से की जाती है। अयोध्या के ज्योतिषी पंडित कल्कि राम के अनुसार, दीपावली के दिन जटा वाले नारियल से विशेष उपाय करने से माता लक्ष्मी की प्रसन्नता बनी रहती है और पूरे साल धन की कमी नहीं होती।

दीपावली की मध्य रात्रि में करें यह उपाय

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार दीपावली की मध्य रात्रि में किए जाने वाले उपाय अत्यंत शुभ माने जाते हैं। पंडित कल्कि राम ने बताया कि दीपावली से एक दिन पहले हवन में रखने वाला जटा नारियल घर लाना चाहिए। इस नारियल से किए गए उपाय पूरे साल धन की देवी को प्रसन्न रखते हैं और आर्थिक तंगी से मुक्ति दिलाते हैं।

नारियल को कैसे रखें और पूजा करें

दीपावली के दिन ब्रह्म मुहूर्त में, बिस्तर से उठते ही आंख खोले बिना किसी से कुछ कहे नारियल को घर के समीप सरोवर, तालाब या नदी में लेकर जाना चाहिए। इसे पानी में किसी कोने में दबाकर रखें और प्रार्थना करें कि माता लक्ष्मी आपके घर आयें और आपके साथ रहें। यह प्रार्थना चुपचाप करनी चाहिए।

सूर्यास्त के समय विशेष पूजा

सूर्यास्त के समय लाल कपड़ा लेकर उसी जगह जाएँ जहाँ नारियल रखा था। नारियल को निकालकर लाल कपड़े में लपेटें और पवित्र नदियों से स्नान कराएँ। इसके बाद तिलक लगाएं और धूप-दीप से आरती करें। पूजा विधिवत तरीके से करने के बाद प्रातःकाल नारियल को घर के धन वाले स्थान पर रखें।

ध्यान रखें नारियल ले जाते समय और लाते समय किसी से वार्ता न करें। इस उपाय से न सिर्फ धन का आगमन बढ़ता है बल्कि आर्थिक तंगी से भी मुक्ति मिलती है। दीपावली के दिन किए गए यह उपाय पूरे वर्ष सफलता और समृद्धि की नींव रखते हैं।