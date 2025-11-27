बॉलीवुड अभिनेत्री डायना पेंटी का 100 साल पुराना घर: 25 तस्वीरें बिड़ला हवेली को देती हैं मात

नारी डेस्क: 39 साल की बॉलीवुड अभिनेत्री डायना पेंटी के पास एक ऐसा घर है, जो शाही हवेली से कम नहीं। यह घर केवल एक मॉडर्न अपार्टमेंट नहीं है, बल्कि डायना के पुश्तैनी घर का इतिहास समेटे हुए 100 साल पुराना है। खास बात यह है कि घर का ज्यादातर फर्नीचर भी 100 साल पुराना है। हाल ही में फिल्ममेकर फराह खान ने अपने यूट्यूब कुकिंग व्लॉग में डायना के इस घर को दिखाया। इसकी भव्यता देखकर फराह ने मजाक में इसे शाहरुख खान के ‘मन्नत’ और ‘बकिंघम पैलेस’ से भी तुलना की।

वास्तुकला और बाहरी हिस्से

डायना पेंटी का घर मुंबई में स्थित एक दो मंजिला बंगला है, जो पारसी शैली की अद्भुत मिसाल है। घर की बाहरी दीवारें हल्के पीले रंग की हैं, जो कोलोनियल युग के बंगलों की याद दिलाती हैं। यह रंग धूप में और भी आकर्षक दिखाई देता है। मुख्य प्रवेश द्वार एक ऊँचे और चौड़े मेहराब के भीतर रखा गया है, जो घर की भव्यता को बढ़ाता है। दरवाजों के ऊपर अर्ध-गोलाकार खिड़की लगी है, जिससे प्राकृतिक रोशनी अंदर आती है और घर का माहौल और खुला व हवादार लगता है। एंट्री के रास्ते को बड़े-बड़े गमलों में हरे-भरे पौधों से सजाया गया है, जिनमें एरिका पाम भी शामिल है। यह पौधा शाही हवेलियों और बड़े घरों में आमतौर पर देखा जाता है और घर को शानदार लुक देता है।

लिविंग रूम और इंटीरियर

घर के पहले लिविंग रूम में सबसे पहले ऊँची छतें और बड़ा हॉल नजर आता है, जो कमरे को हवादार और विशाल बनाता है। दीवारों का हल्का क्रीम या आइवरी रंग कमरे को शांत और साफ-सुथरा लुक देता है। लिविंग रूम में विंटेज सोफे और सीटिंग रखी गई है, जिनपर कलरफुल फ्लावर पैटर्न वाले कुशन सजाए गए हैं। अधिकांश फर्नीचर लकड़ी का है और लगभग 100 साल पुराना है, जो पारंपरिक विरासत को दर्शाता है। वहीं कोजी सोफे और टीवी जैसी आधुनिक चीजें कमरे में आधुनिक जीवनशैली का मिश्रण भी प्रस्तुत करती हैं। दीवारों पर फूलों वाली तस्वीरें लगी हैं, जो कमरे में शांति और सौंदर्य का एहसास देती हैं।

सीढ़ियां और गलियारा

डायना पेंटी के घर की लकड़ी की सीढ़ियाँ गहरे भूरे रंग की पॉलिश वाली हैं और सफेद रेलिंग के साथ बहुत क्लासिक दिखती हैं। यह डिजाइन घर को शाही हवेली जैसा लुक देती है। ऊंचा और लंबा गलियारा घर के पुराने पारसी डिजाइन को दर्शाता है। गलियारे के अंत में बड़ी खिड़कियां लगी हैं, जिससे कमरे में प्राकृतिक रोशनी आती रहती है। पूरे घर में जगह-जगह खुलापन और हवादारी का एहसास मिलता है, जो पुराने घरों की खासियत होती है।

दूसरी मंजिल का लिविंग एरिया

घर में दूसरी मंजिल पर भी एक खूबसूरत लिविंग रूम है, जो पहली मंजिल से भी भव्य और आकर्षक लगता है। इस कमरे में ऊँची छत और बड़ी खिड़कियाँ हैं, जिनपर सफेद पर्दे लगे हुए हैं। फर्श पॉलिश की हुई लकड़ी का है और कमरे में गुलाबी रंग के आरामदायक सोफे रखे गए हैं। यहां विंटेज लकड़ी के नक्काशीदार कैबिनेट और कमरे के बीच में गोल बेंच रखी गई है, जो सजावट में एक अलग टीजिंग एलिमेंट जोड़ती है। यह जगह पारंपरिक और आधुनिक डिजाइन का परफेक्ट कॉम्बिनेशन दिखाती है।

बेडरूम

डायना पेंटी का बेडरूम उनके लिए सबसे निजी और शांत जगह है। इस कमरे की दीवारें हल्के क्रीम रंग की हैं और बिस्तर पर सफेद चादरें बिछी हुई हैं। बिस्तर के पीछे लकड़ी का हेडबोर्ड है, जिस पर फूलों की सुंदर डिज़ाइन बनी है। यह डिज़ाइन कमरे को क्लासिक और आरामदायक लुक देती है। बेडरूम पूरी तरह से शांति और सुकून का एहसास देता है, जो लिविंग रूम की भव्यता से अलग है।

किचन

डायना पेंटी का किचन आधुनिक और पारंपरिक चीजों का मिश्रण है। किचन हल्के भूरे रंग की लकड़ी से बना है और बहुत खुला तथा हवादार है। ऊपर की तरफ बड़ी खिड़कियाँ हैं, जिनसे पर्याप्त प्राकृतिक रोशनी आती है। किचन में खाना बनाने के लिए पर्याप्त जगह है और बीच में एक बड़ा आइलैंड भी रखा गया है, जहां डायना फोटो या वीडियो शूट के लिए भी पोज देती हैं। यह किचन आधुनिक सुविधा और पारंपरिक सजावट का बेहतरीन मेल प्रस्तुत करता है।

त्योहारों और खास सजावट

क्रिसमस के मौके पर डायना का घर खास सजावट में बदल जाता है। घर में खूबसूरती से सजाया गया क्रिसमस ट्री रखा जाता है। इसके आसपास बड़े कांच की खिड़कियाँ और विंटेज टाइल वाला फर्श है। पीछे किताबों और पौधों वाली शेल्फ है, जो पूरे एरिया को और सुंदर बनाती है। यह सजावट पुराने घर में त्योहारों की खुशियों और पारंपरिक अहसास को जीवंत बनाती है।

बालकनी और गार्डन एरिया

डायना के घर में एक खुला और हरा-भरा टेरेस गार्डन है, जो मुंबई जैसे व्यस्त शहर में बहुत बड़ी लग्जरी है। बालकनी की बाहरी दीवारें पीले रंग की हैं और सफेद रेलिंग से घिरी हुई हैं। बालकनी में आरामदायक कुर्सियाँ और मेजें रखी गई हैं, और चारों तरफ बड़े-बड़े पेड़ हैं। यह जगह प्राकृतिक और शांत वातावरण का अनुभव कराती है और घर को शाही हवेली जैसा खूबसूरत लुक देती है।

डायना पेंटी का यह 100 साल पुराना घर पारंपरिक विरासत और आधुनिक आराम का बेहतरीन मेल है। इसके पुराने फर्नीचर, लकड़ी की नक्काशी, ऊँची छतें, हवादार गलियारे और खूबसूरत सजावट इसे शाही हवेली से कम नहीं बनाते। यह घर न केवल देखने में सुंदर है, बल्कि होम डेकोर और वास्तुकला के लिए भी प्रेरणादायक है।





