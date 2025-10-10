हिली इमारते, डर से भागने लगे लोग... फिलीपींस में आया विनाशकारी भूकंप, अब सुनामी की चेतावनी जारी

नारी डेस्क: फिलीपींस की धरती एक बार फिर तेज झटकों से कांप गई। फिलीपींस के मिंडानाओ क्षेत्र के दावाओ ओरिएंटल प्रांत में 7.6 तीव्रता का भूकंप आया। संस्थान ने एक रिपोर्ट में कहा कि भूकंप जो स्थानीय समयानुसार सुबह 9:43 बजे (0143 GMT) आया, माने से लगभग 62 किलोमीटर पूर्व में, 10 किलोमीटर की गहराई पर आया।



भूकंप की तीव्रता 7.4 दर्ज की गई, जिसे बाद में फिलीपीन इंस्टीट्यूट ऑफ वोल्केनोलॉजी एंड सीस्मोलॉजी द्वारा संशोधित कर 7.6 कर दिया गया। ज्वालामुखी विज्ञान एवं भूकंप विज्ञान संस्थान का कहना है कि कई घंटों तक सुनामी लहरें उठ सकती हैं और इस विवर्तनिक भूकंप के बाद झटके भी आ सकते हैं। अमेरिकी सुनामी चेतावनी प्रणाली ने सुनामी की धमकी जारी करते हुए कहा कि भूकंप के केंद्र से 300 किलोमीटर (186 मील) के भीतर स्थित तटों पर खतरनाक सुनामी लहरें उठ सकती हैं।



फिलीपीन के भूकंप विज्ञान प्रमुख टेरेसिटो बैकोलकोल ने कहा कि उनकी एजेंसी भूकंप के बाद सुनामी की चेतावनी जारी करेगी। यह भूकंप स्थानीय समयानुसार सुबह 9:43 बजे (पूर्वी मानक समयानुसार सुबह 11:43 बजे) मनय शहर से लगभग 20 किलोमीटर दूर आया। फिलीपीन के भूकंप विज्ञान कार्यालय ने कहा कि अगले दो घंटों में देश के प्रशांत तट पर एक मीटर ऊंची लहरें उठने का अनुमान है। इसने प्रभावित क्षेत्र के तटीय इलाकों के निवासियों से "तुरंत ऊँचे स्थानों पर जाने या दूर अंतर्देशीय क्षेत्रों में चले जाने" का भी आग्रह किया। किसी भी नुकसान की तत्काल कोई सूचना नहीं है।