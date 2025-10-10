10 OCTFRIDAY2025 4:14:20 PM
Nari

हिली इमारते, डर से भागने लगे लोग... फिलीपींस में आया विनाशकारी भूकंप, अब सुनामी की चेतावनी जारी

  • Edited By vasudha,
  • Updated: 10 Oct, 2025 11:27 AM
हिली इमारते, डर से भागने लगे लोग... फिलीपींस में आया विनाशकारी भूकंप, अब सुनामी की चेतावनी जारी

नारी डेस्क: फिलीपींस की धरती एक बार फिर तेज झटकों से कांप गई। फिलीपींस के मिंडानाओ क्षेत्र के दावाओ ओरिएंटल प्रांत में 7.6 तीव्रता का भूकंप आया। संस्थान ने एक रिपोर्ट में कहा कि भूकंप जो स्थानीय समयानुसार सुबह 9:43 बजे (0143 GMT) आया, माने से लगभग 62 किलोमीटर पूर्व में, 10 किलोमीटर की गहराई पर आया।
 

यह भी पढ़ें: ये सितारे पत्नियों के साथ रखते हैं करवा चौथ का व्रत
 

भूकंप की तीव्रता 7.4 दर्ज की गई, जिसे बाद में फिलीपीन इंस्टीट्यूट ऑफ वोल्केनोलॉजी एंड सीस्मोलॉजी द्वारा संशोधित कर 7.6 कर दिया गया। ज्वालामुखी विज्ञान एवं भूकंप विज्ञान संस्थान का कहना है कि कई घंटों तक सुनामी लहरें उठ सकती हैं और इस विवर्तनिक भूकंप के बाद झटके भी आ सकते हैं। अमेरिकी सुनामी चेतावनी प्रणाली ने सुनामी की धमकी जारी करते हुए कहा कि भूकंप के केंद्र से 300 किलोमीटर (186 मील) के भीतर स्थित तटों पर खतरनाक सुनामी लहरें उठ सकती हैं।
 

यह भी पढ़ें:  सिंगर राजवीर जवांदा के बाद एक और सितारे का निधन
 

फिलीपीन के भूकंप विज्ञान प्रमुख टेरेसिटो बैकोलकोल ने कहा कि उनकी एजेंसी भूकंप के बाद सुनामी की चेतावनी जारी करेगी। यह भूकंप स्थानीय समयानुसार सुबह 9:43 बजे (पूर्वी मानक समयानुसार सुबह 11:43 बजे) मनय शहर से लगभग 20 किलोमीटर दूर आया। फिलीपीन के भूकंप विज्ञान कार्यालय ने कहा कि अगले दो घंटों में देश के प्रशांत तट पर एक मीटर ऊंची लहरें उठने का अनुमान है। इसने प्रभावित क्षेत्र के तटीय इलाकों के निवासियों से "तुरंत ऊँचे स्थानों पर जाने या दूर अंतर्देशीय क्षेत्रों में चले जाने" का भी आग्रह किया। किसी भी नुकसान की तत्काल कोई सूचना नहीं है।

Related News

Nari Special

नवरात्रि में जरूर करें तुलसी की पूजा

नवरात्रि में जरूर करें तुलसी की पूजा
X

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news!

We respect your privacy information is safe and will never be shared.

X

Browser Notification

हमें खेद हैं कि आप opt-out कर चुके हैं।

लेकिन, अगर आपने गलती से "Block" सिलेक्ट किया था या फिर भविष्य में आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो नीचे दिए निर्देशों का पालन करें ।

  • यहां जाएं Chrome > Setting > Content Settings
  • यहां क्लिक करें Content Settings > Notifications > Manage Exceptions
  • "https://nari.PunjabKesari.in:443" के लिए Allow चुनें।
  • अपने ब्राउज़र की Cookies को clear करें |
  • पेज को रिफ्रेश (Refresh) करें।
Got it