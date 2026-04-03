घनी धूल की चपेट में दिल्ली,   हल्की बारिश और बादल छाए रहने का अनुमान जारी

नारी डेस्क: शुक्रवार को राष्ट्रीय राजधानी में मौसम के मिजाज में अचानक बदलाव आया, जब नई दिल्ली पर धूल की एक मोटी परत छा गई, जिससे सुबह के समय ज़मीन पर विज़िबिलिटी कम हो गई। मौसम में आए इस बदलाव के कारण शहर में धूल की एक घनी परत छा गई, जिससे आसमान धुंधला हो गया और गोल डाक खाना से लेकर मध्य दिल्ली और आसपास के इलाकों तक विज़िबिलिटी प्रभावित हुई।



हल्की बारिश की संभावना

भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने बाकी दिन के लिए आमतौर पर बादल छाए रहने का पूर्वानुमान लगाया है, साथ ही हल्की बारिश या बूंदाबांदी की भी संभावना जताई है। IMD के सुबह के बुलेटिन के अनुसार, "अगले 24 घंटों के दौरान दिल्ली और NCR के आसपास के इलाकों में 40-50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज़ हवाओं के साथ गरज और बिजली चमकने की संभावना है।" भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार, पूरे NCR जिसमें फरीदाबाद, गुरुग्राम, गाजियाबाद और नोएडा शामिल हैं में पूरे दिन आमतौर पर बादल छाए रहने" की उम्मीद है, साथ ही गरज, बिजली चमकने और 40 से 70 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज़ हवाओं के साथ हल्की बारिश या बूंदाबांदी की भी संभावना है।



IMD ने जारी किया येलो अलर्ट

दिल्ली-NCR क्षेत्र में, मौजूदा मौसम निगरानी केंद्रों ने इस शुक्रवार सुबह अलग-अलग तरह के वायुमंडलीय हालात दर्ज किए। नई दिल्ली (सफदरजंग) में तापमान 23.6 डिग्री सेल्सियस और आर्द्रता 75% दर्ज की गई, जबकि पालम में तापमान 32.0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। नरेला में तापमान 31.0 डिग्री सेल्सियस और आर्द्रता 38.8% दर्ज की गई। IMD ने सप्ताहांत के लिए 'येलो अलर्ट' जारी किया है, जिसमें बताया गया है कि अधिकतम तापमान लगभग 33 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है। पूरे शहर का औसत 'खराब' श्रेणी में ही बना रहा, जिसमें मुख्य प्रदूषक PM2.5 और PM10 मौजूदा धूल भरी आंधी से काफी प्रभावित हुए।



तापमान में आएगी गिरावट

हालांकि हल्की बारिश की संभावना से कुछ कणों को हटाने में मदद मिल सकती है, लेकिन प्रमुख हॉटस्पॉट में प्रदूषण का स्तर अभी भी बढ़ा हुआ है। 51 से 100 के बीच का AQI "संतोषजनक" श्रेणी में आता है, जिसमें हवा की गुणवत्ता ठीक-ठाक रहती है, हालांकि बच्चे, बुजुर्ग और सांस की बीमारी वाले लोगों जैसे संवेदनशील समूहों को थोड़ी परेशानी हो सकती है। आगे की बात करें तो, IMD ने संकेत दिया है कि 3 अप्रैल से आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। दिल्ली में तापमान में गिरावट आएगी क्योंकि एक सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के कारण बादल छाए रहेंगे, तेज हवाएं चलेंगी और हल्की बारिश या बूंदाबांदी होगी। खासकर इस हफ्ते के बाकी दिनों में दोपहर और शाम के समय।