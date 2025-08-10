राष्ट्रपति भवन के करीब बड़ा हादसा: थार कार ने व्यक्ति को कुचला, टायर अलग हो गया, वीडियो वायरल

नारी डेस्क: दिल्ली के राष्ट्रपति भवन से लगभग 2 किलोमीटर दूर मूर्ति रोड पर एक भयंकर हादसा हुआ है। यहां एक थार कार ने एक शख्स को टक्कर मारी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना में एक अन्य शख्स गंभीर रूप से घायल भी हुआ है। पुलिस ने हादसे के आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच कर रही है।

हादसे के दौरान मौजूद वीडियो में देखा जा सकता है कि कार का एक टायर जोरदार टक्कर के बाद पूरी तरह अलग हो गया। यह हादसा रविवार सुबह लगभग 11 बजे हुआ। गाजियाबाद के अहिंसा खंड निवासी अंकित अदनानी के नाम पर पंजीकृत यह थार कार उस वक्त सड़क पर दो लोगों के साथ चल रही थी। कार की टक्कर से बाहर से गुजर रहे एक शख्स की मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

#WATCH | New Delhi | One person dead, another injured, after they were hit by a car on 11 Murti Road earlier today. The car driver has been detained: Delhi Police pic.twitter.com/uD1QWsEGW7 — ANI (@ANI) August 10, 2025

पुलिस जांच में पता चला है कि कार चालक ने कहा कि उसे अचानक नींद आ गई थी, जिसके कारण यह हादसा हुआ। हालांकि, कार से कुछ शराब की बोतलें भी बरामद हुई हैं। फॉरेंसिक टीम ने मौके से सबूत जमा कर लिए हैं और ड्राइवर के शराब पीने की भी जांच की जाएगी। पुलिस ने आरोपी ड्राइवर को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है।

दिल्ली के राष्ट्रपति भवन के पास थार कार ने एक व्यक्ति को टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर मौत हो गई और कार का टायर अलग हो गया।

जानकारी के मुताबिक, हादसे के लगभग एक घंटे तक मृतक का शव वहीं पड़ा रहा। पुलिस और स्थानीय लोग मौके पर जुटे हुए थे। पुलिस इस मामले में और विस्तार से जांच कर रही है ताकि हादसे के पीछे की पूरी सच्चाई सामने आ सके।

यह हादसा राजधानी दिल्ली की तेज रफ्तार और लापरवाही भरी ड्राइविंग की एक गंभीर मिसाल है। पुलिस ने जनता से अपील की है कि सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें ताकि ऐसे हादसों से बचा जा सके।