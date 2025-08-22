पंजाबी फिल्मों के मशहूर कॉमेडियन जसविंदर भल्ला का निधन, इंडस्ट्री में शोक की लहर

नारी डेस्क : सिनेमा जगत में इस वक्त शोक की लहर दौड़ रही है। इंडस्ट्री के जाने-माने कॉमेडियन और एक्टर अपने चाहने वालों को रुला गए। पंजाबी फिल्मों की जान कहे जाने वाले मशहूर कॉमेडियन और एक्टर जसविंदर भल्ला दुनिया को अलविदा कह गए। 65 साल की उम्र में उन्होंने मोहाली के फोर्टिस अस्पताल में अंतिम सांस ली। बताया जा रहा है कि वह पिछले काफी समय से बीमार चल रहे थे। खबरों के मुताबिक, 23 अगस्त की दोपहर को मोहाली के बलौंगी स्थित श्मशान घाट में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। उनके निधन की खबर से पूरी इंडस्ट्री शोक में है।

जसविंदर भल्ला ने पंजाबी इंडस्ट्री में एक खास पहचान बनाई थी

जसविंदर भल्ला ने अपनी कॉमेडी और यादगार किरदारों से पंजाबी इंडस्ट्री में एक खास पहचान बनाई थी। भल्ला का जन्म 4 मई 1960 को पंजाब के लुधियाना शहर में हुआ था। उनके पिता मास्टर बहादुर सिंह भल्ला, गांव बरमालीपुर में प्राइमरी स्कूल के टीचर थे। भल्ला ने शुरुआती पढ़ाई सीनियर सेकेंडरी स्कूल, दोराहा से की थी। बीएससी. और एम.एससी. की पढ़ाई पंजाब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी से पूरी की। इसके बाद उन्होंने पीएच.डी. की डिग्री मेरठ से प्राप्त की। खबरें के मुताबिक, एक्टिंग करियर से पहले वह प्रोफेसर भी रहे। प्रोफेसर से वह एक्टर और कॉमेडियन बने थे। जसविंदर भल्ला पंजाब कृषि विश्वविद्यालय ( PAU) में प्रोफेसर और प्रमुख थे। 31 मई, 2020 को रिटायर हुए थे।

करियर की शुरुआत 1988 में की

उन्होंने करियर की शुरुआत 1988 में "छंकार्टा 88" नाम के कॉमेडी शो से की थी, उनकी कॉमेडी और डायलॉग हर किसी को हंसने पर मजबूर कर देते थे। उनका फिल्मी सफर "दुल्ला भट्टी" फिल्म से शुरू हुआ था। वह हर फिल्म में अलग‑अलग टैगलाइन का इस्तेमाल करते थे, जिससे उनकी फिल्मों में कॉमेडी और भी मजेदार हो जाती थी। इसके अलावा जसविंदर भल्ला स्टेज शो भी करते थे। वह "Naughty Baba in Town" नाम का शो लेकर कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में परफॉर्म भी कर चुके थे।

फिल्मों में आ चुका बेटा

उनकी बीवी परमदीप भल्ला एक फाइन आर्ट्स की टीचर हैं। उनका बेटे पुखराज भल्ला पंजाब यूनिवर्सिटी, पटियाला से ऑडियो विजुअल्स में बीटेक की पढ़ाई कर रहा है। पुखराज भी कुछ छंकार्टा कैसेट्स में नजर आ चुका है और कई पंजाबी फिल्मों में किरदार निभा चुका है। जबकि उनकी बेटी अर्शप्रीत कौर की शादी नॉर्वे में हुई है।

बता दें कि जसविंदर भल्ला कई मशहूर पंजाबी फिल्में 'माहौल ठीक है', 'जीजा जी', 'जिने मेरा दिल लुटेया', पावर कट, कबड्डी वन्स अगेन, अपन फिर मिलांगे, मेल करा दे रब्बा, कैरी ऑन जट्टा, जट्ट एंड जूलियट और जट्ट एयरवेज की और लोगों को खूब गुदगुदाया लेकिन सबको हंसाने वाले जसविंदर आज खुद दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह गए।

भगवान उनकी आत्मा को शांति दें और उनके परिवार को इस मुश्किल घड़ी में हिम्मत!

