24 OCTFRIDAY2025 5:16:12 PM
Nari

सिलबिर Egg

  • Edited By Monika,
  • Updated: 24 Oct, 2025 02:05 PM
सिलबिर Egg

नारी डेस्क : तुर्की की पारंपरिक और बेहद स्वादिष्ट डिश सिलबिर एग (Cilbir Egg) अपनी सादगी और लाजवाब स्वाद के लिए मशहूर है। यह डिश क्रीमी ग्रीक योगर्ट, लहसुन, और उबले अंडों के मेल से तैयार की जाती है, जिस पर चिली ऑयल और ताज़ा हर्ब्स डाले जाते हैं। स्वाद में यह हल्की, सुगंधित और हेल्दी होती है। सुबह के नाश्ते या हल्के लंच के लिए एकदम परफेक्ट विकल्प।

Servings - 1

PunjabKesari

सामग्री

ग्रीक योगर्ट (दही) – 50 ग्राम

नमक – 1/8 छोटा चम्मच

काली मिर्च – 1/8 छोटा चम्मच

लहसुन – 10 ग्राम (बारीक कटा या कुटा हुआ)

धनिया पत्ता – 10 ग्राम (बारीक कटा हुआ)

उबले अंडे – 2

मिर्च का तेल (चिली ऑयल) – सजावट के लिए

सिरके वाले प्याज (पिक्ल्ड ऑनियन) – सजावट के लिए

ताज़ा धनिया – सजावट के लिए

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Yum (@yum.recipe)

विधि

1. एक बाउल में ग्रीक योगर्ट, नमक, काली मिर्च, लहसुन और धनिया डालकर अच्छी तरह फेंट लें, ताकि मिश्रण स्मूद हो जाए।

2. इस योगर्ट मिश्रण को एक सर्विंग प्लेट में फैलाएं।

3. ऊपर से उबले अंडे रखें।

4. अब उस पर चिली ऑयल, पिक्ल्ड ऑनियन और ताज़ा धनिया से गार्निश करें।

5. तुरंत परोसें और आनंद लें।

नोटः ऐसे ही नई-नई और टेस्टी रेसिपी के लिए हमारे Yum Recipes APP को डाउनलोड करें। 
iOS: https://apps.apple.com/in/app/id1225104109
Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.punjabkesari.yum

Related News

    Nari Special

    भाई दूज 2025: ये है तिलक करने का परफेक्ट समय और शुभ तारीख

    भाई दूज 2025: ये है तिलक करने का परफेक्ट समय और शुभ तारीख
    X

    Subscribe To Our Newsletter

    Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news!

    We respect your privacy information is safe and will never be shared.

    X

    Browser Notification

    हमें खेद हैं कि आप opt-out कर चुके हैं।

    लेकिन, अगर आपने गलती से "Block" सिलेक्ट किया था या फिर भविष्य में आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो नीचे दिए निर्देशों का पालन करें ।

    • यहां जाएं Chrome > Setting > Content Settings
    • यहां क्लिक करें Content Settings > Notifications > Manage Exceptions
    • "https://nari.PunjabKesari.in:443" के लिए Allow चुनें।
    • अपने ब्राउज़र की Cookies को clear करें |
    • पेज को रिफ्रेश (Refresh) करें।
    Got it