सिलबिर Egg

नारी डेस्क : तुर्की की पारंपरिक और बेहद स्वादिष्ट डिश सिलबिर एग (Cilbir Egg) अपनी सादगी और लाजवाब स्वाद के लिए मशहूर है। यह डिश क्रीमी ग्रीक योगर्ट, लहसुन, और उबले अंडों के मेल से तैयार की जाती है, जिस पर चिली ऑयल और ताज़ा हर्ब्स डाले जाते हैं। स्वाद में यह हल्की, सुगंधित और हेल्दी होती है। सुबह के नाश्ते या हल्के लंच के लिए एकदम परफेक्ट विकल्प।

Servings - 1

सामग्री

ग्रीक योगर्ट (दही) – 50 ग्राम

नमक – 1/8 छोटा चम्मच

काली मिर्च – 1/8 छोटा चम्मच

लहसुन – 10 ग्राम (बारीक कटा या कुटा हुआ)

धनिया पत्ता – 10 ग्राम (बारीक कटा हुआ)

उबले अंडे – 2

मिर्च का तेल (चिली ऑयल) – सजावट के लिए

सिरके वाले प्याज (पिक्ल्ड ऑनियन) – सजावट के लिए

ताज़ा धनिया – सजावट के लिए

विधि

1. एक बाउल में ग्रीक योगर्ट, नमक, काली मिर्च, लहसुन और धनिया डालकर अच्छी तरह फेंट लें, ताकि मिश्रण स्मूद हो जाए।

2. इस योगर्ट मिश्रण को एक सर्विंग प्लेट में फैलाएं।

3. ऊपर से उबले अंडे रखें।

4. अब उस पर चिली ऑयल, पिक्ल्ड ऑनियन और ताज़ा धनिया से गार्निश करें।

5. तुरंत परोसें और आनंद लें।

