Choreographer Farah Khan के साथ इंडस्ट्री में हुई गंदी हरकत, बोली- डायरेक्टर मेरे बेड तक आ गया था

नारी डेस्क: फराह खान 15 साल की उम्र से फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रही हैं। किशोरावस्था में उनके परिवार को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा, जब उनके पिता कामरान खान की फिल्म 'ऐसा भी होता है' फ्लॉप हो गई। इन चुनौतियों के बावजूद, फराह ने इंडस्ट्री में तरक्की की, एक डांसर से कोरियोग्राफर और अंततः एक सफल फिल्म निर्माता बनीं। हाल ही में एक बातचीत में, फराह ने अपनी जिंदगी से जुड़ा ऐसा किस्स सुनाया जिसे सुन हर कोई हैरान रह गया।



"टू मच विद ट्विंकल एंड काजोल" शो में एक बातचीत में, फराह ने अपने सफल यूट्यूब चैनल के बारे में बात की और बताया कि इतनी सफलता के बावजूद, वह हर दिन काम करना क्यों पसंद करती हैं। उन्होंने कहा- "मुझे नहीं पता कि यह प्रेरणा कहां से आती है। लेकिन मुझे लगता है कि यह एक असुरक्षा है। जब आपके पास बचपन में पैसे नहीं होते... तो मुझे लगता है कि हर दिन जब मैं काम पर जाऊंगी, तो मेरे बच्चों के लिए ज़्यादा पैसे होंगे। असल में, यही बात है।"

हालाकि फराह का शिखर तक का सफ़र चुनौतियों से भरा नहीं रहा। इंडस्ट्री की कई महिलाओं की तरह, उन्हें भी उत्पीड़न का सामना करना पड़ा। बातचीत के दौरान, उन्होंने एक घटना को याद किया जब एक निर्देशक ने कोरियोग्राफर के तौर पर अपनी फिल्म पर काम करते हुए उनके साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की थी। फ़राह ने बताया- "जब मैं बिस्तर पर थी, तब वह किसी गाने या किसी और चीज पर बात करने के लिए मेरे कमरे में आया और मेरे बगल में बैठ गया। मुझे उसे वहां से धक्का देना पड़ा।" घटना के दौरान मौजूद ट्विंकल ने बताया- "वह किसी भी हालत में उसके पीछे पड़ा रहा। उसे उसे लात मारनी पड़ी। यह सब हुआ। मैं इसकी गवाह थी।"



फराह ने उअक्षय कुमार का उदाहरण भी दिया, जिन्होंने खुलकर कहा है कि वे मुख्यतः आर्थिक कारणों से काम करते हैं। उन्होंने कहा, - "इसके अलावा, मुझे काम करना और बाहर घूमना-फिरना अच्छा लगता है। अक्षय भी यही करते हैं। मैं इसे गलत तरीके से नहीं कह रही, मैं इसकी प्रशंसा करती हूं। यह बहुत ही सराहनीय है कि जब आपको पता हो कि आप कुछ कर रहे हैं और उससे आपको इतना कुछ मिलेगा, और निश्चित रूप से, आपको अपना काम पसंद आ रहा हो।"