बालों को कैमिकल फ्री करें Hair Color, बालों में आएगा नेचुरल रंग बिना नुकसान

नारी डेस्क : बाल कम उम्र में ही सफेद होना अब नॉर्मल बात हो गई है और इसे छिपाने के लिए लोगों को हेयर कलर करवाना सबसे बेस्ट ऑप्शन लगता है। हालांकि ये कैमिकल वाले हेयर प्रॉडक्ट्स बालों को कुछ समय के लिए काला तो कर देते हैं लेकिन बहुत से साइड इफेक्ट्स भी देते हैं। ज्यादातर लोग हेयर कलर के लिए कैमिकल प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं लेकिन ये लंबे समय में बालों को रूखा, बेजान और कमजोर बना सकते हैं। ऐसे में घरेलू और देसी नुस्खे बालों को रंगने के साथ-साथ प्राकृतिक रूप से हेल्दी भी रखते हैं।

बालों को बिना कैमिकल के रंगने के देसी नुस्खे

1. मेहंदी (Henna)

मेहंदी सबसे पुराना और सुरक्षित तरीका है।

यह बालों को लाल-भूरा (reddish brown) रंग देती है।

2–3 चम्मच दही, नींबू का रस या कॉफी पाउडर डालकर लगाने से रंग और गहरा हो जाता है।

2. इंडिगो पाउडर (Indigo Powder)

मेहंदी लगाने के बाद इंडिगो पाउडर लगाने से बाल गहरे भूरे से काले हो जाते हैं।

ये पूरी तरह हर्बल होता है और लंबे समय तक टिका रहता है।

3. आंवला पाउडर (Amla Powder)

आंवला बालों को काला और चमकदार बनाता है।

मेहंदी के साथ मिलाकर लगाने से बालों में गहरा भूरा-काला रंग आता है।

4. कॉफी या चाय का पानी

कॉफी पाउडर उबालकर जब ठंडा हो जाए तो मेहंदी में मिलाएं।

इससे बालों में गहरा ब्राउन शेड आता है।

काली चाय का काढ़ा भी प्राकृतिक डाई का काम करता है।

5. चुकंदर (Beetroot)

चुकंदर का रस मेहंदी में मिलाकर लगाने से बालों में लाल-बरगंडी (burgundy) टोन आता है।

यह बालों को नरम और चमकदार भी बनाता है।

6. करी पत्ते और नारियल तेल

करी पत्तों को नारियल तेल में उबालकर ठंडा करें और बालों में लगाएँ।

इससे धीरे-धीरे बाल काले और मजबूत हो जाते हैं।

ध्यान रखने योग्य बातें

प्राकृतिक रंग लंबे समय तक टिकने के लिए नियमित उपयोग जरूरी है।

बाल धोने के लिए केमिकल-फ्री शैम्पू का इस्तेमाल करें।

धूप से बचाने के लिए बालों पर स्कार्फ या कैप का इस्तेमाल करें।