चॉकलेट पान टार्ट

नारी डेस्क : चॉकलेट और पान का अनोखा संगम पेश करता है यह Chocolate Paan Tart। यह मिठाई न सिर्फ स्वाद में लाजवाब है, बल्कि दिखने में भी बहुत आकर्षक है। खजूर, नारियल और नट्स से बनी कुरकुरी बेस, पान और सफेद चॉकलेट की मलाईदार फिलिंग के साथ मिलकर इसे एक खास डेजर्ट बनाती है। इसे आप खास अवसरों, त्योहारों या मेहमानों के लिए तैयार कर सकते हैं।

Servings - 3

सामग्री

सूखी नारियल (Desiccated Coconut) - 20 ग्राम

कोको पाउडर - 1 टेबलस्पून

बिना बीज के खजूर (Seedless Dates) - 80 ग्राम

बादाम - 20 ग्राम

अखरोट - 30 ग्राम

गुलकंद - 50 ग्राम

पान के पत्ते - 5 ग्राम

सौंफ - 1 टीस्पून

पुदीना पाउडर - 1/2 टीस्पून

इलायची पाउडर - 1/4 टीस्पून

पानी - 60 मिलीलीटर

पिघला हुआ सफेद चॉकलेट - 50 ग्राम

व्हिप्ड क्रीम - 80 ग्राम

ऑर्गेनिक फूड कलर - 1/4 टीस्पून

रंग-बिरंगे स्प्रिंकल्स - सजाने के लिए

चांदी के स्प्रिंकल्स - सजाने के लिए

सूखे गुलाब के फूल - सजाने के लिए

सिल्वर वर्क - सजाने के लिए

विधि

1. टार्ट बेस तैयार करें: एक फूड प्रोसेसर में 20 ग्राम सूखी नारियल, 1 टेबलस्पून कोको पाउडर, 80 ग्राम खजूर, 20 ग्राम बादाम, 30 ग्राम अखरोट और 50 ग्राम गुलकंद डालकर मोटा-मोटा पीस लें।

2. मिश्रण को टार्ट मोल्ड में डालें और चम्मच से अच्छी तरह दबाकर बेस बनाएं। फिर इसे 30 मिनट के लिए फ्रिज में रखें।

3. पान का मिश्रण तैयार करें: ब्लेंडर में 5 ग्राम पान के पत्ते, 1 टीस्पून सौंफ, 1/2 टीस्पून पुदीना, 1/4 टीस्पून इलायची और 60 मिलीलीटर पानी डालें। इसे अच्छी तरह ब्लेंड करके छान लें।

4. फिलिंग तैयार करें: एक बाउल में 50 ग्राम पिघला हुआ सफेद चॉकलेट, 80 ग्राम व्हिप्ड क्रीम और छाना हुआ पान का मिश्रण डालें। सभी को अच्छे से मिलाएं।

5. इसमें 1/4 टीस्पून ऑर्गेनिक फूड कलर डालकर अच्छी तरह मिलाएं।

6. तैयार फिलिंग को टार्ट बेस में डालें। ऊपर से रंग-बिरंगे स्प्रिंकल्स, चांदी के स्प्रिंकल्स, सूखे गुलाब के फूल और सिल्वर वर्क से सजाएं। फिर इसे 30 मिनट के लिए फ्रिज में रखें।

7. ठंडा कर के सर्व करें।

नोटः ऐसे ही नई-नई और टेस्टी रेसिपी के लिए हमारे Yum Recipes APP को डाउनलोड करें।

iOS: https://apps.apple.com/in/app/id1225104109

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.punjabkesari.yum