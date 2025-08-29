बच्चे बार- बार भूल जाते हैं मैथ के फार्मूले, तो पेरेंट्स अपनाएं ये Tricks

नारी डेस्क: हाल ही में वैज्ञानिकों ने बच्चों को मैथ (गणित) सिखाने का एक बेहतर तरीका खोज निकाला है। अक्सर बच्चे गणित से डरते हैं या इसे कठिन मानते हैं, लेकिन यह नई रिसर्च बताती है कि अगर सीखने का तरीका बदला जाए, तो बच्चे आसानी से और मज़े लेकर गणित सीख सकते हैं।



रिसर्च से क्या पता चला?

बच्चों को अगर केवल नंबर और फार्मूले याद कराए जाएं, तो वे जल्दी बोर हो जाते हैं। लेकिन जब गणित को चित्रों, ब्लॉक्स, पज़ल्स और गेम्स के जरिए सिखाया जाता है, तो बच्चे इसे खेल-खेल में समझ जाते हैं। बच्चों को सिखाने के लिए आप प्रैक्टिकल उदाहरणों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। रोज़मर्रा की चीज़ों जैसे – चॉकलेट बांटना, खिलौनों की गिनती, पैसे जोड़ना–घटाना, खरीदारी का हिसाब – इनसे बच्चों को गणित ज्यादा अच्छे से समझ आता है।



स्टेप-बाय-स्टेप टीचिंग

वैज्ञानिकों ने पाया कि बच्चों को धीरे-धीरे लेवल बढ़ाकर पढ़ाना चाहिए। पहले छोटे-छोटे कॉन्सेप्ट सिखाएं और फिर धीरे-धीरे कठिन टॉपिक्स की ओर बढ़ें। अगर बच्चे को डांटा जाए या उसके गलत जवाब पर शर्मिंदा किया जाए, तो उसका आत्मविश्वास टूट जाता है। लेकिन अगर उसकी प्रशंसा और मोटिवेशन किया जाए, तो बच्चा और ज्यादा मेहनत करता है।

नतीजा

इस शोध से पता चला है कि जब बच्चों को गणित खेल-खेल में, विजुअल तरीके से और रोज़मर्रा के उदाहरणों के साथ सिखाया जाए, तो वे न सिर्फ जल्दी सीखते हैं बल्कि लंबे समय तक याद भी रखते हैं। मतलब साफ है कि अब बच्चों को गणित सिखाने के लिए "रटने" की बजाय "समझने" और "अनुभव करने" पर जोर देना चाहिए।