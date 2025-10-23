23 OCTTHURSDAY2025 7:06:45 PM
छठ पूजा स्पेशल बिहारी पकौड़े: परंपरा, सादगी और स्वाद का संगम

नारी डेस्क: छठ पूजा का पर्व सिर्फ आस्था का प्रतीक नहीं, बल्कि सात्विक भोजन और पारंपरिक व्यंजनों का भी त्योहार है। इस अवसर पर सूर्य देव और छठी मैया की उपासना के दौरान व्रती शुद्ध और सात्विक भोजन करते हैं। ऐसे में पकौड़े एक अहम व्यंजन होते हैं, जो न केवल प्रसाद के रूप में चढ़ाए जाते हैं बल्कि घर के सभी सदस्यों के लिए स्वादिष्ट भोजन का हिस्सा भी बनते हैं। आइए जानते हैं छठ पूजा के 5 पारंपरिक बिहारी पकौड़े और उनकी रेसिपी

आलू के पकौड़े (Aloo ke Pakode)

सामग्री

आलू – 3 (पतले स्लाइस)

बेसन – 1 कप

अजवाइन – ¼ टीस्पून

हल्दी, लाल मिर्च – स्वादानुसार

तेल – तलने के लिए

विधि

बेसन में मसाले डालकर पानी मिलाकर मध्यम गाढ़ा घोल तैयार करें। आलू के स्लाइस घोल में डुबोकर गर्म तेल में सुनहरा और कुरकुरा होने तक तलें।
पेपर टॉवल पर निकालें और दही या धनिया चटनी के साथ परोसें।

पालक के पकौड़े (Palak ke Pakode)

सामग्री

पालक के पत्ते – 10-12

बेसन – 1 कप

हल्दी, लाल मिर्च – स्वादानुसार

सेंधा नमक

विधि

पालक के पत्ते धोकर सुखा लें। बेसन का बैटर तैयार करें और पत्तों को इसमें डुबोकर गरम तेल में तलें। हल्का कुरकुरा होने तक फ्राई करें।
गरमा-गरम पालक पकौड़े चाय या प्रसाद के साथ परोसें।

अगस्त फूल के पकौड़े (Agastya Phool ke Pakode)

सामग्री

अगस्त फूल – 10-12

बेसन – 1 कप

हल्दी – ¼ टीस्पून

लाल मिर्च – ¼ टीस्पून

नमक – स्वादानुसार

कोंहड़ा (कद्दू) के फूल के पकौड़े (Kohda ke Phool ke Pakode)

विधि

फूलों को धोकर हल्के नमक वाले पानी में 5 मिनट भिगो दें। बेसन में मसाले मिलाकर गाढ़ा घोल बनाएं। हर फूल को घोल में डुबोकर गरम तेल में सुनहरा होने तक तलें। बाहर से कुरकुरे और अंदर से मुलायम पकौड़े तैयार हैं। 

सामग्री

कोंहड़ा के फूल – 8-10

बेसन – 1 कप

चावल का आटा – 2 टेबलस्पून

हल्दी, लाल मिर्च – स्वादानुसार

नमक – स्वादानुसार

विधि

फूलों को साफ करके बीच का पराग निकाल दें। बेसन, चावल का आटा और मसाले मिलाकर घोल तैयार करें। फूलों को घोल में डुबोकर गरम तेल में सुनहरा भूरा होने तक तलें। ये पकौड़े छठ प्रसाद का अहम हिस्सा होते हैं।

कद्दू के पकौड़े (Kaddu ke Pakode)

सामग्री

कद्दू – 250 ग्राम (पतले स्लाइस)

बेसन – 1 कप

चावल का आटा – 1 टेबलस्पून

हल्दी – ¼ टीस्पून

लाल मिर्च – ½ टीस्पून

नमक – स्वादानुसार

विधि

बेसन और चावल का आटा मिलाकर मसाले डालें। थोड़ा-थोड़ा पानी डालकर गाढ़ा बैटर तैयार करें। कद्दू के स्लाइस घोल में डुबोकर सुनहरा होने तक तलें। कुरकुरे कद्दू पकौड़े छठ पूजा के भोजन में खास स्वाद जोड़ते हैं। छठ पूजा के पकौड़े सिर्फ स्वाद में लाजवाब नहीं होते, बल्कि ये शुद्धता, सादगी और पारंपरिक संस्कृति का प्रतीक भी हैं।

इन पकौड़ों को घर के प्रेम और श्रद्धा से बनाने से छठ पूजा की पवित्रता और माहौल दोनों बढ़ जाते हैं।

 

