5 दिन बाद फिर से शुरू हुई चारधाम यात्रा, निकलने से पहले यात्री को करना होगा ये काम

नारी डेस्क: खराब मौसम और लगातार बारिश के कारण 1 से 5 सितंबर तक रोकी गई चारधाम यात्रा का पंजीकरण और संचालन शनिवार से फिर से शुरू कर दिया गया है। चारधाम यात्रा हिमालय में स्थित चार पवित्र स्थलों - यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ - की तीर्थ यात्रा है। हिंदी में, 'चार' का अर्थ चार और 'धाम' का अर्थ धार्मिक स्थल है।



यात्रा से पहले पंजीकरण जरूरी

1 सितंबर से यात्रा को अस्थायी रूप से रोक दिया गया था, अब IMD के मुताबिक पिछले 24 घंटों में बारिश की मात्रा में कमी आई है, और केवल पिथौरागढ़ और चमोली में सामान्य से अधिक वर्षा दर्ज की गई। श्रद्धालु ऑनलाइन व्हाट्सएप या हरिद्वार और ऋषिकेश जैसे पंजीकरण काउंटरों के माध्यम से पंजीकरण कर सकते हैं. पंजीकरण के बाद प्राप्त क्यूआर कोड यात्री परमिट के रूप में कार्य करता है, जो चारों धामों में प्रवेश के लिए जरूरी है।



उत्तराखंड सरकार ने दी सहायता

इस बीच, उत्तराखंड सरकार के आपदा प्रबंधन विभाग ने केंद्र से 5,702.15 करोड़ रुपये की विशेष सहायता प्रदान करने का अनुरोध किया है। इस वर्ष मानसून के दौरान हुए नुकसान की भरपाई और भविष्य में बुनियादी ढांचों को संभावित नुकसान को रोकने के लिए। इस संबंध में, सचिव आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विनोद कुमार सुमन ने भारत सरकार के गृह मंत्रालय के आपदा प्रबंधन प्रभाग के अपर सचिव को एक विस्तृत ज्ञापन भेजा है।



बारिश से हुआ बेहद नुकसान

सुमन ने बताया कि इस वर्ष प्राकृतिक आपदा के कारण लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) और सार्वजनिक सड़कों को लगभग 1,163.84 करोड़ रुपये का प्रत्यक्ष नुकसान हुआ है। सिंचाई विभाग की संपत्ति को लगभग 266.65 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है, इसके बाद ऊर्जा विभाग की संपत्ति को 123.17 करोड़ रुपये, स्वास्थ्य विभाग को 4.57 करोड़ रुपये और स्कूल शिक्षा विभाग की संपत्ति को 68.28 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है।