भारत-पाक में शांति से America को क्या फ़ायदा? बयान में बड़ी बात

नारी डेस्क: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव कम करने के लिए सीजफायर के समझौते पर बयान दिया है। उन्होंने दोनों देशों के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा कि उनकी समझदारी, हिम्मत और दूरदर्शिता ने यह साबित किया कि अब तनाव को रोकने का समय आ गया है। ट्रंप ने कहा कि अगर यह संघर्ष जारी रहता तो लाखों लोग मारे जा सकते थे और विनाश का कारण बन सकता था। उन्होंने दोनों देशों के साहसिक कदम को सराहा और कहा कि इससे दोनों देशों की विरासत मजबूत हुई है।

ट्रंप ने आगे कहा कि वह भारत और पाकिस्तान के साथ मिलकर कश्मीर के मुद्दे पर समाधान तलाशने की कोशिश करेंगे। उन्होंने लिखा, "हम देखेंगे कि क्या ‘हजार साल’ बाद कश्मीर के मुद्दे का कोई समाधान निकाला जा सकता है।" ट्रंप ने दोनों देशों के नेताओं को आशीर्वाद दिया और कहा कि अमेरिका को इस ऐतिहासिक फैसले में मदद करने पर गर्व है। उन्होंने यह भी बताया कि अब वह दोनों देशों के साथ व्यापार बढ़ाने का इरादा रखते हैं।

10 मई को, भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम पर सहमति बनी। इस समझौते में अमेरिका ने मध्यस्थता की भूमिका निभाई। ट्रंप ने इस पर घोषणा करते हुए कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच तीन दिनों से जारी संघर्ष के बाद यह समझौता हुआ। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भी पिछले 48 घंटों से दोनों देशों के अधिकारियों से बातचीत कर रहे थे।

ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान के नेतृत्व की तारीफ करते हुए कहा कि दोनों देशों के नेताओं ने समझदारी से यह निर्णय लिया कि अब और लड़ाई नहीं होनी चाहिए। युद्ध से विनाशकारी परिणाम हो सकते थे और लाखों निर्दोष लोग मारे जा सकते थे। ट्रंप ने कहा कि उनके इस साहसी फैसले से उनका सम्मान और बढ़ा है।

अमेरिका के राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि वह कश्मीर के मुद्दे पर दोनों देशों के साथ मिलकर शांतिपूर्ण समाधान की कोशिश करेंगे, भले ही इसमें काफी समय लगे। उन्होंने दोनों देशों के नेतृत्व को शुभकामनाएं दी और कहा कि इस समझौते से दोनों देशों के बीच शांति और स्थिरता आएगी।

