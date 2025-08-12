19 AUGTUESDAY2025 11:42:56 AM
CBSE का नया रूल, अब किताबें खोलकर पेपर देंगे 9वीं क्लास के बच्चे

  • Edited By vasudha,
  • Updated: 12 Aug, 2025 10:58 AM
नारी डेस्क: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) शैक्षणिक सत्र 2026-27 से कक्षा 9 के छात्रों के लिए ओपन बुक असेसमेंट (OBA) शुरू करेगा, यह निर्णय जून में हुई अपनी बैठक में लिया गया। इस फैसले के तहत 9वीं कक्षा के स्टूडेंट्स को अगले एकेडमिक सेशन से मैथ, साइंस, सोशल साइंस और लैंग्वेज जैसे विषयों के लिए होने वाली तीन लिखित परीक्षाओं में ओपन बुक को शामिल किया जाएगा। 
 

क्या है OBA ? 

कार्यवृत्त के अनुसार, NCFSE 2023 "रटने की आदत से योग्यता-आधारित शिक्षा की ओर संक्रमण की आवश्यकता पर ज़ोर देता है, जिसमें OBA इस बदलाव के लिए उत्प्रेरक का काम करेगा।"  दरअसल ओपन बुक असेसमेंट के तहत अगले सेशन से 9वीं के छात्र एग्जाम के दौरान टेक्स्ट बुक, क्लास नोट्स या लाइब्रेरी बुक का इस्तेमाल कर परीक्षा में पूछे गए सवालों का जवाब दे सकेंगे, उन्हें किताबों की मदद से एग्जाम देने की इजाजत होगी। 


इसलिए लिया गया ये फैसला

यह निर्णय एक पायलट अध्ययन पर आधारित है जिसमें अतिरिक्त पठन सामग्री को शामिल नहीं किया गया और पाठ्यक्रम से संबंधित विषयों का परीक्षण किया गया। छात्रों के अंक 12 प्रतिशत से 47 प्रतिशत के बीच रहे, जिससे संसाधनों के प्रभावी उपयोग और अंतःविषय अवधारणाओं को समझने में आने वाली चुनौतियों का पता चला। इसके बावजूद, कार्यवृत्त में उल्लेख है कि "शिक्षकों ने ओबीए के बारे में आशावादी दृष्टिकोण व्यक्त किया, और आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देने की उनकी क्षमता को रेखांकित किया।" 
 

छात्रों में बढ़ेगा आत्मविश्वास 

बोर्ड को उम्मीद है कि यह पहल परीक्षा के तनाव को कम करेगी, ज्ञान के वास्तविक दुनिया में अनुप्रयोग को प्रोत्साहित करेगी और वैचारिक समझ को मजबूत करेगी। ओपेन बुक असेसमेंट स्ट्रैटजी से विद्यार्थियों के परफरमेंस पर काफी असर पड़ेगा. उनमें आत्मविश्वास बढ़ने के साथ रटने की प्रवृति भी खत्म होगी।

