5 बच्चों के पापा Ronaldo बनेंगे दूल्हा,  कई अफेयर चलाने के बाद अब की सगाई

नारी डेस्क: पुर्तगाल और अल-नासर के दिग्गज स्ट्राइकर क्रिस्टियानो रोनाल्डो जल्द ही शादी करने जा रहे हैं। 5 बच्चों के पिता रोनाल्डो ने आखिरकार अपनी लंबे समय से गर्लफ्रेंड जॉर्जिना रोड्रिग्ज से सगाई कर ली है। रोनाल्डो मैनचेस्टर यूनाइटेड, रियल मैड्रिड, जुवेंटस के लिए खेलने के बाद अब सऊदी अरब के अल-नासर क्लब का हिस्सा हैं।



जॉर्जिना रोड्रिग्ज ने सोशल मीडिया पर सगाई की अंगूठी दिखाई। फुटबॉल के दिग्गज की पार्टनर ने सोशल मीडिया पर एक चमकदार अंगूठी दिखाते हुए कैप्शन लिखा- "हां मैं करती हूं। इस बार भी और अपनी पूरी ज़िंदगी में।" तस्वीर में क्रिस्टियानो भी दिखाई दे रहे हैं और उन्हें टैग भी किया गया है। दोनों को डेटिंग करते हुए लगभग एक दशक हो गया है और उनके चार बच्चे भी हैं।



इसके अलावा, जॉर्जीना ने इंस्टाग्राम पर कुछ तस्वीरें शेयर कीं, जिसमें फ्रेंडशिप डे के मौके पर इस जोड़े ने अपने कुछ करीबी दोस्तों के साथ एक शानदार पार्टी रखी थी, जिससे इस सुपरस्टार फुटबॉलर की अपनी गर्लफ्रेंड से सगाई की अटकलों को बल मिला। 40 वर्षीय यह स्टार खिलाड़ी अल-नास्सर के साथ एक शानदार सीज़न की उम्मीद कर रहा है, और उसकी नज़र सबसे बड़े इनाम, सऊदी प्रो लीग खिताब पर है, एक ऐसी ट्रॉफी जिसे वह 2023 में मध्य पूर्व में आने के बाद से नहीं जीत पाए हैं।



अपने करियर में अब तक 930 से ज़्यादा गोल कर चुके क्रिस्टियानो का लक्ष्य 1,000 गोल का आंकड़ा छूना है। बता दें कि वह 5 बच्चों के पिता है। सबसे बड़े बेटे क्रिस्टियानो रोनाल्डो जूनियर का जन्म 2010 में हुआ था। जून 2017 मेंसरोगेट के माध्यम से जुड़वां बच्चों ईवा और माटेओ का जन्म हुआ था। जुलाई 2017 में जुड़वां बच्चों के जन्म के कुछ सप्ताह बाद रोनाल्डो ने घोषणा की कि रोड्रिगेज गर्भवती हैं। इस जोड़े ने 12 नवंबर 2017 को अपने पहले बच्चे, रोनाल्डो के चौथे बच्चे का स्वागत किया।

