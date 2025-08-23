मुकेश अंबानी के भाई अनील अंबानी फंसे बड़ी मुसीबत में, 2,000 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का है मामला

नारी डेस्क: इन दिनों देश का सबसे अमीर परिवार मुश्किलों का सामना कर रहा है। एक तरफ जहां मुकेश अंबानी की मां कोकिलाबेन अंबानी तो वहीं दूसरी तरफ उनके छोटे भाई अनिल अंबानी के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। सीबीआई ने रिलायंस कम्युनिकेशंस के खिलाफ एक मामला दर्ज किया है और शनिवार को उसके परिसरों की तलाशी ली।



यह मामला एक कथित बैंक धोखाधड़ी का है जिससे भारतीय स्टेट बैंक को 2,000 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान हुआ है। एक अधिकार ने बताया कि एजेंसी आरकॉम और उसके प्रमोटर निदेशक अनिल अंबानी से जुड़े परिसरों की तलाशी ले रही है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने पिछले महीने लोकसभा में एक लिखित उत्तर में कहा था कि इन संस्थाओं को 13 जून को धोखाधड़ी के रूप में वर्गीकृत किया गया था।



अधिकार ने बताया कि "24 जून, 2025 को बैंक ने आरबीआई को धोखाधड़ी के वर्गीकरण की सूचना दी और सीबीआई में भी शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया में है।" अधिक जानकारी की प्रतीक्षा है। वहीं इससे एक पहले ही अनील अंबानी अपनी मां का हालचाल जानने मुंबई के HN रिलायंस अस्पताल पहुंचे थे।