जंगल बचाने के लिए  300 किमी साइकिल चलाकर पीएम के पास पहुंची  7 और 13 साल की दो बहनें



नारी डेस्क: राजस्थान के जयपुर में पर्यावरण को बचाने के लिए दो बहनों ने ऐसा साहसिक कदम उठाया है, जिसकी हर जगह चर्चा हो रही है। इन दोनों बहनों ने जंगल को बचाने का संकल्प लिया और इसके लिए वह 12 दिनों में लगभग 300 किलोमीटर साइकिल चलाकर जयपुर से दिल्ली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने पहुंची।



क्या है पूरा मामला?

जयपुर के नजदीक एक जंगल क्षेत्र पर अवैध कटाई और अतिक्रमण का खतरा मंडरा रहा था। जंगल बचाने की मुहिम को मजबूत करने और प्रशासन का ध्यान खींचने के लिए नें 7 साल की भव्या और 13 साल की सावी ने यह साइकिल यात्रा शुरू की। उन्होंने गांव-गांव जाकर लोगों को पेड़ों और जंगलों के महत्व के बारे में बताया।सफर के दौरान उन्होंने लोगों को समझाया कि अगर जंगल खत्म होंगे तो पानी की कमी, गर्मी और प्रदूषण बढ़ जाएगा।



12 दिन लगातार चलाई साइकिल

11 अगस्त को भव्या और सावी अपने पिता और कुछ अन्य लोगों के साथ जयपुर के पत्रिका गेट से निकलीं और 12 दिन लगातार साइकिल चलाकर 20 अगस्त को दिल्ली पहुंचीं। उनका मकसद पीए माेदी से मुलाकात की इस अवैध कटाई को रुकवाना था लेकिन पबिना अपॉइंटमेंट उनकी प्रधानमंत्री से मुलाकात नहीं हो पाई। दोनों बहनों ने कहा वह फिर से साइकल चलाकर दिल्ली आएंगी।



जंगल में कट चुके हैं 200 पेड़

प्रेस कॉन्फ्रेंस में सावी ने बताया कि जब वह 9 साल की थी, तब उनके पिता और अन्य लोग इस जंगल की कटाई का विरोध कर रहे थे.। इन बहनों का कहना है:"अगर हम आज जंगल नहीं बचाएंगे, तो आने वाली पीढ़ियां सांस लेने के लिए भी तरस जाएंगी।"डोल का बाढ़ जंगल 100 एकड़ में फैला हुआ है, जहां मॉल बनाने के लिए सैकड़ों पेड़ों की कटाई को लेकर पर्यावरण प्रेमी और स्थानीय लोग महीनों से आंदोलन और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं. पीएम यूनिटी मॉल बनाने के लिए जंगल में अब तक 200 पेड़ काटे जा चुके हैं

