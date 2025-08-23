26 AUGTUESDAY2025 2:53:38 PM
Nari

ट्रेन में अकेले सफर कर रही लड़की के साथ RPF के सिपाही ने की गंदी हरकत, वायरल हुआ वीडियो

  • Edited By vasudha,
  • Updated: 23 Aug, 2025 11:33 AM
ट्रेन में अकेले सफर कर रही लड़की के साथ RPF के सिपाही ने की गंदी हरकत, वायरल हुआ वीडियो

नारी डेस्क: सरकार महिला सुरक्षा के लाख दावे कर ले लेकिन सच्चाई यह है कि हमारे देश में आज भी महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। जहां कोई सड़क से चलती- चलती अगवा कर ली जाती है तो वहीं कुछ तो अपने घर में ही  शिकार बन जाती हैं। हाल ही में ऐसा ही कुछ हुआ एक लड़की के साथ जो अकेली ट्रेन में सफर कर रही थी। उसे अकेला पाकर RPF के एक सिपाही ने बेहद ही शर्मनाक हरकत की। 

 

 

ट्विटर जितेंद्र प्रताप सिंह नामक ने इस घटना का जिक्र किया है। इसमें बताया गया कि 14 अगस्त की रात दिल्ली से प्रयाग जाने वाली ट्रेन में एक लड़की अकेले सफर कर रही थी,। सफर के दौरान वह अपनी सीट पर सो गई तभी RPF का एक सिपाही वहां पर आ गया और उसने जब देखा की लड़की अकेले है तो उसे छूने लगा।


लड़की को जब सोते समय एहसास हुआ तो उसने तुरंत इसका विरोध करते हुए आरपीएफ के सिपाही के खिलाफ ऑनलाइन शिकायत दर्ज करा दी और  तुरंत मोबाइल निकाल कर वीडियो बनाते हुए जब सिपाही को हड़काना शुरू किया। इस पूरी घटना का वीडियो भी सामने आया है जिसमें सिपाही गिड़गिते हुए लड़की से माफी मांग रहा है। यह तो लड़की ने मौके पर  हिम्मत दिखाई नहीं तो उसके साथ कुछ गलत हो सकता है। जरा सोचिए देश की रक्षा करने वाले ही इस तरह का घिनौना काम कर रहे हैं तो इंसान किस पर भरोसा करेगा। 

Related News

Nari Special

चमकदार त्वचा के लिए रात का जादुई Drink!

चमकदार त्वचा के लिए रात का जादुई Drink!
X

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news!

We respect your privacy information is safe and will never be shared.

X

Browser Notification

हमें खेद हैं कि आप opt-out कर चुके हैं।

लेकिन, अगर आपने गलती से "Block" सिलेक्ट किया था या फिर भविष्य में आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो नीचे दिए निर्देशों का पालन करें ।

  • यहां जाएं Chrome > Setting > Content Settings
  • यहां क्लिक करें Content Settings > Notifications > Manage Exceptions
  • "https://nari.PunjabKesari.in:443" के लिए Allow चुनें।
  • अपने ब्राउज़र की Cookies को clear करें |
  • पेज को रिफ्रेश (Refresh) करें।
Got it