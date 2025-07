ITBP जवानों से भरी बस गिरी नदी में, अभी तक नहीं मिला एक भी जवान

नारी डेस्क: आज सुबह-सुबह देश के कई जवान हादसे का शिकार हो गए। भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (ITBP) के जवानों को ले जा रही एक बस जम्मू-कश्मीर में कुल्लान पुल से सिंध नदी में गिर गई।जवानों को बाहर निकालने के लिए राहत-बचाव कार्य जारी है। बस में सवार जवानों की संख्या अभी स्पष्ट नहीं है।

#WATCH | J&K: A joint search and rescue operation has been launched by SDRF Ganderbal and SDRF Sub Component Gund at Kullan in River Sindh, where a bus carrying ITBP Jawans fell down from the Kullan bridge into River Sindh, in which some weapons are missing. Three weapons have… pic.twitter.com/aDYefPHziQ