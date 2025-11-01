अपनी शादी में दिखना है बला की खूबसूरत तो जरूर ट्राई करें ये Beauty Tips

नारी डेस्क: हर लड़की अपनी शादी में खूबसूरत दिखना चाहती है, ऐसे में वह शादी से महीने पहले ही पार्लर में कुछ न कुछ ब्यूटी ट्रीटमेंट्स लेने लगती हैं। इसमें बहुत सारे पैसे तो खर्च होते ही हैं, कई बार मनचाहा रिजल्ट भी नहीं मिलता। उल्टा प्रोडक्ट्स में मिले केमिकल्स स्किन को खराब कर सकते हैं। इसलिए बेहतर होगा कि आप घर पर ही कुछ घरेलू नुस्खों को फॉलो करें, इससे आपकी स्किन पर नेचुरल ग्लो आएगा और शादी के दिन आपको ज्यादा मेकअप की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आइए आपको बताते हैं इनके बारे में....
हल्दी उबटन
अगर आप शादी के दिन नेचुरल ग्लो चाहती हैं तो हल्दी वाला फेसपैक लगाएं। इसके लिए 2 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच बेसन और 8-9 चम्मच कच्चा दूध डालें। इससे हर रोज चेहरे और अपने हाथ- पैरों पर लगाएं।
नाइट सीरम
ऐसे में चेहरे पर होममेड नाइट सीरम जरूर लगाएं। इसके लिए एक चम्मच एलोवेरा जेल में आधा चम्मच गुलाब जल और 3-4 ड्रॉप्स टी ट्री ऑयल डालकर मिक्स करें और चेहरे पर लगाकर सो जाएं।
नारियल पानी या जूस का करें सेवन
स्किन केयर के साथ दमकती त्वचा के लिए बॉडी को अंदर से डिटॉक्स करना भी बहुत जरूरी है। इसके लिए रोजाना एक गिलास नारियल पानी जरूर पीएं। हेल्थ और स्किन के लिए कोकोनट वॉटर अच्छा होता है।
हेयर केयर भी है जरूरी
हफ्ते में एक बार हेयर पैक जरूर लगाएं। बालों में ऑयलिंग भी खूब अच्छे से करें, इसके साथ ही कंडीशनिंग भी करें। इससे आपके बाल शाइनी होने के साथ-साथ जानदार बन जाएंगे।