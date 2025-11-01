01 NOVSATURDAY2025 5:35:37 PM
Nari

अपनी शादी में दिखना है बला की खूबसूरत तो जरूर ट्राई करें ये Beauty Tips

  • Edited By Priya Yadav,
  • Updated: 01 Nov, 2025 03:39 PM
अपनी शादी में दिखना है बला की खूबसूरत तो जरूर ट्राई करें ये Beauty Tips

नारी डेस्क: हर लड़की अपनी शादी में खूबसूरत दिखना चाहती है, ऐसे में वह शादी से महीने पहले ही पार्लर में कुछ न कुछ ब्यूटी ट्रीटमेंट्स लेने लगती हैं। इसमें बहुत सारे पैसे तो खर्च होते ही हैं, कई बार मनचाहा रिजल्ट भी नहीं मिलता। उल्टा प्रोडक्ट्स में मिले केमिकल्स स्किन को खराब कर सकते हैं। इसलिए बेहतर होगा कि आप घर पर ही कुछ घरेलू नुस्खों को फॉलो करें, इससे आपकी स्किन पर नेचुरल ग्लो आएगा और शादी के दिन आपको ज्यादा मेकअप की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आइए आपको बताते हैं इनके बारे में....

हल्दी उबटन

अगर आप शादी के दिन नेचुरल ग्लो चाहती हैं तो हल्दी वाला फेसपैक लगाएं। इसके लिए 2 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच बेसन और 8-9 चम्मच कच्चा दूध डालें। इससे हर रोज चेहरे और अपने हाथ- पैरों पर लगाएं।

PunjabKesari

नाइट सीरम

ऐसे में चेहरे पर होममेड नाइट सीरम जरूर लगाएं। इसके लिए एक चम्मच एलोवेरा जेल में आधा चम्मच गुलाब जल और 3-4 ड्रॉप्स टी ट्री ऑयल डालकर मिक्स करें और चेहरे पर लगाकर सो जाएं।

PunjabKesari

नारियल पानी या जूस का करें सेवन

स्किन केयर के साथ दमकती त्वचा के लिए बॉडी को अंदर से डिटॉक्स करना भी बहुत जरूरी है। इसके लिए रोजाना एक गिलास नारियल पानी जरूर पीएं। हेल्थ और स्किन के लिए कोकोनट वॉटर अच्छा होता है।

हेयर केयर भी है जरूरी

हफ्ते में एक बार हेयर पैक जरूर लगाएं। बालों में ऑयलिंग भी खूब अच्छे से करें, इसके साथ ही कंडीशनिंग भी करें। इससे आपके बाल शाइनी होने के साथ-साथ जानदार बन जाएंगे।

PunjabKesari

Related News

Nari Special

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय
X

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news!

We respect your privacy information is safe and will never be shared.

X

Browser Notification

हमें खेद हैं कि आप opt-out कर चुके हैं।

लेकिन, अगर आपने गलती से "Block" सिलेक्ट किया था या फिर भविष्य में आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो नीचे दिए निर्देशों का पालन करें ।

  • यहां जाएं Chrome > Setting > Content Settings
  • यहां क्लिक करें Content Settings > Notifications > Manage Exceptions
  • "https://nari.PunjabKesari.in:443" के लिए Allow चुनें।
  • अपने ब्राउज़र की Cookies को clear करें |
  • पेज को रिफ्रेश (Refresh) करें।
Got it