अलग तरीके से बनाएं Bread Flower Pizza

नारी डेस्क : अगर आपको ब्रेड और पिज्जा दोनों पसंद हैं, तो यह रेसिपी आपके लिए परफेक्ट है। साधारण ब्रेड स्लाइस से बने इस ब्रेड फ्लावर पिज्जा का लुक इतना आकर्षक होता है कि बच्चे भी इसे देखकर एक्साइटेड हो जाते हैं। इसे बनाना बेहद आसान है और इसमें आपको ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। बस ब्रेड, थोड़ी सी सब्ज़ियां, चीज और पिज़्ज़ा सॉस और तैयार है मजेदार स्नैक। इसे आप शाम की चाय, पार्टी स्नैक या बच्चों के टिफिन के लिए भी बना सकते है।

Servings - 3

सामग्री

सफेद ब्रेड स्लाइस – 20

मैदा स्लरी (मैदा + पानी) – 1 बड़ा चम्मच

पिज़्ज़ा सॉस – 2 बड़े चम्मच

मोज़रेला चीज़ – 2 बड़े चम्मच

शिमला मिर्च – 1 बड़ा चम्मच

स्वीट कॉर्न – 1 बड़ा चम्मच

पिज़्ज़ा सीज़निंग – 1 छोटा चम्मच

पार्सले – सजाने के लिए

विधि

1. एक गिलास लें और उस पर छोटे-छोटे गोल आकार में कटे हुए ब्रेड स्लाइस रखें। इन्हें हल्का दबाकर आधा नीचे तक धंसा दें ताकि वह घुमावदार आकार ले लें (जैसा वीडियो में दिखाया गया है)।

2. अब ब्रेड पर मैदा स्लरी ब्रश करें और किनारों पर और ब्रेड स्लाइस लगाकर इसे फूल जैसा आकार दें।

3. इस ब्रेड फ्लावर को बेकिंग डिश में रखें। ओवन को 180°C (356°F) पर प्रीहीट करें और 7–8 मिनट तक बेक करें। फिर बाहर निकाल लें।

4. इसके ऊपर मोजरेला चीज, शिमला मिर्च, स्वीट कॉर्न डालें और पिज़्ज़ा सीजनिंग छिड़कें।

5. इसे फिर से ओवन में रखें और उसी तापमान पर 5 मिनट और बेक करें, या जब तक चीज़ अच्छे से पिघल न जाए।

6. ऊपर से पार्सले डालकर सजाएं।

7. गरमा-गरम परोसें।

