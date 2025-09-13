दोस्त पर छेड़छाड़ का आरोप लगाकर ट्रोल हुई Bigg Boss की कंटेस्टेंट, अब टीम आई बचाव में

नारी डेस्क: बिग बॉस सीज़न 19 में माहौल उस समय बिगड़ गया जब अमाल मलिक फूट-फूट कर रो पड़े। नेहल चुडासमा द्वारा गलत आरोप लगाने के बाद वह बुरी तरह से टूट गए थे। कंटेस्टेंट नेहल चुडासमा को एक टास्क के दौरान अमाल मलिक पर गलत तरीके से छूने का आरोप लगाने के बाद काफी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा, जिसके बाद उनकी टीम ने एक बयान जारी किया।



बता दें कि बिग बॉस में हाल ही में एक टास्क हुआ था जिसमें प्रतियोगियों को एक टास्क के लिए विरोधी टीम के ब्लैकबोर्ड को मिटाना था। इस दौरान अमाल ने अपनी हद में रहते हुए और जानबूझकर नेहल को चोट न पहुंचाते हुए कड़ी टक्कर दी। लेकिन किसी तरह नेहल ने खुद को चोट पहुंचा ली और रोने लगी। रोते हुए, उसने फरहाना भट्ट से कहा कि उसे अपने निजी अंगों को अनुचित तरीके से छुआ गया था, लेकिन वह यह भी जानती थी कि अमाल जानबूझकर ऐसा नहीं करेगा।

जब अमाल को इस मामले के बारे में पता चला, तो वह नेहल के पास गया और हाथ जोड़कर माफी मांगी और कहा कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया और यह कार्य के दौरान गलती से हुआ होगा, अगर हुआ भी है। हालांकि, नेहल बिल्कुल भी मूड में नहीं थी और उसने अमाल को चिंता न करने के लिए कहा। पूरे कार्य के दौरान और उसके बाद भी अमाल अपने ऊपर लगे आरोपों को सुनकर बेहद उदास और परेशान दिखाई दिया। अशनूर कौर, तान्या मित्तल, ज़ीशान कादरी, गौरव खन्ना, प्रणित मोरे और अन्य लोगों ने उसे शांत करने की पूरी कोशिश की।



अब नेहल की टीम ने उनकी इंस्टाग्राम स्टोरीज़ पर एक स्पष्टीकरण पोस्ट किया, जिसमें इस तरह की प्रतिक्रिया का संभावित कारण बताया गया। बयान में लिखा था- "टास्क के दौरान, एक पल ऐसा आया जब नेहल और अमाल के बीच हाथापाई थोड़ी बढ़ गई। हम इस बात पर ज़ोर देना चाहते हैं कि उस समय नेहल का किसी पर दोषारोपण करने का कोई इरादा नहीं था। इसके बाद जो कुछ हुआ, वह उसके पिछले आघात से उपजा था जिसे वह हमेशा अपने साथ लेकर चलती है और जिस पर उसका कोई नियंत्रण नहीं होता। उस क्षण भर में, वे पुराने ज़ख्म फिर से उभर आए, जिससे प्रतिक्रिया हुई।"



बयान में कहा गया- "जब अमाल माफ़ी मांगने के लिए आगे आया, तो नेहल के शब्द हमेशा यही थे, 'यह तुम्हारे बारे में नहीं है।' वह उसे यह बताना चाहती थी कि यह प्रतिक्रिया एक व्यक्ति के रूप में उस पर नहीं, बल्कि उन पुरानी, ​​दर्दनाक यादों पर आधारित थी जिनसे वह अभी भी उबरना सीख रही है। यह एक कमज़ोर पल था। एक मानवीय पल। लेकिन उससे भी बढ़कर, यह याद दिलाता है कि आघात बना रहता है, भले ही कोई उससे उबरने के लिए कड़ी मेहनत करे।" बयान में कहा गया- "नेहल हमेशा से एक साहसी महिला रही हैं और आगे भी रहेंगी। उन्होंने पहले भी सार्वजनिक रूप से अपने साथ हुए हमले के बारे में खुलकर बात की है और बताया है कि वह अपने लिए और सही के लिए खड़े होने में विश्वास रखती हैं "।