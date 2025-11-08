'भैया से सैंया बन गया ...' Bigg Boss में सलमान खान ने तान्या मित्तल का गेम किया एक्सपोज

नारी डेस्क: हाउसमेट तान्या मित्तल के लिए यह एक कठिन वीकेंड का वार होगा क्योंकि बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान सभी प्रतियोगियों के लिए उनके गेमप्ले को उजागर करते नजर आएंगे। चैनल द्वारा इंस्टाग्राम पर एक नया प्रोमो साझा किया गया और कैप्शन दिया गया- "वीकेंड का वार बना तान्या के लिए कठिन! सलमान ने खोला उनके गेम प्लान का राज।" वीडियो की शुरुआत सलमान द्वारा तान्या को यह बताने से होती है कि कैसे उनके नामांकन की योजना सीधे कूड़ेदान में चली गई क्योंकि उन्हें अमाल मलिक को नामांकित करने का विकल्प नहीं मिला।



सलमान ने कहा- "तान्या, आपका नॉमिनेशन जो आपने प्लान किया था वो तो बर्बाद हो गया। बिग बॉस ने आपको अमाल का ऑप्शन ही नहीं दिया।" यह सुनकर सभी घरवाले दंग रह गए क्योंकि तान्या कभी अमाल की करीबी दोस्त थी। इसके बाद सलमान ने उनके मैनिपुलेटिव गेम प्ले के बारे में बात की। उन्होंने कहा- "इतना बिल्डअप दिया है कि मैं सबके सामने अमाल को भैया बोलूंगी...जलाना चाह रही थी उसाना चाह रही थी। किसी को फर्क नहीं पड़ता। अब भैया से साइयां पे तो जा नहीं सकते। यही आपका गेम है तो वाह क्या गेम है आपका।"



नवीनतम एपिसोड में प्रणित मोरे, जिन्होंने स्वास्थ्य कारणों से शो छोड़ दिया था ने चिकित्सा सहायता प्राप्त करने के बाद वापसी की। प्रणित, जो भारतीय दैनिक जीवन और संस्कृति में निहित अपने अवलोकन संबंधी हास्य के लिए जाने जाते हैं, को स्वास्थ्य कारणों से पिछले वीकेंड का वार एपिसोड के दौरान बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था। इस हफ़्ते घर से बाहर होने वाले नामों में गौरव खन्ना, फरहाना भट्ट, नीलम गिरी, अशनूर कौर और अभिषेक बजाज शामिल हैं।



यह शो बिग ब्रदर के डच संस्करण पर आधारित है। बिग बॉस का पहला प्रीमियर 3 नवंबर, 2006 को हुआ था। इस शो ने अठारह सीज़न और तीन ओटीटी सीज़न पूरे कर लिए हैं। पहले सीजन की मेजबानी अरशद वारसी ने की थी, उसके बाद दूसरे सीजन में शिल्पा शेट्टी और तीसरे सीजन में अमिताभ बच्चन ने। फराह खान ने हल्ला बोल सीजन का नेतृत्व किया था, जबकि संजय दत्त ने सलमान खान के साथ पांचवें सीजन की सह-मेजबानी की थी। सीजन 4 से, सलमान खान ही शो के मुख्य होस्ट के रूप में कमान संभाल रहे हैं।