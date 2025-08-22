26 AUGTUESDAY2025 2:38:00 PM
बिग बॉस 12 फेम सबा खान ने की गुपचुप शादी, नवाब परिवार की बनी दुल्हन

  • Updated: 22 Aug, 2025 07:09 PM
नारी डेस्क: बिग बॉस 12 फेम सबा खान ने अपने जीवन के एक नए अध्याय में कदम रखा है। अभिनेत्री ने हाल ही में जोधपुर में एक निजी समारोह में शादी के बंधन में बंधी। सबा खान ने जोधपुर के एक व्यवसायी वसीम नवाब से शादी की, जो एक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत वाले नवाब परिवार से ताल्लुक रखते हैं। शादी एक निजी समारोह था जिसमें केवल परिवार के सदस्य और प्रियजन ही शामिल हुए थे। उनकी बहन सोमी खान, जो बिग बॉस 12 का भी हिस्सा थीं, ने इस साल की शुरुआत में आदिल खान से शादी करने के बाद सुर्खियां बटोरी थीं। 

सबा खान ने अपने प्रशंसकों के साथ अपने खास दिन की झलकियां साझा करने के लिए इंस्टाग्राम का सहारा लिया। समारोह की कई तस्वीरें पोस्ट करते हुए, सबा ने लिखा, "अल्हम्दुलिल्लाह! कुछ दुआएं तब तक चुपचाप गले लगाई जाती हैं जब तक दिल तैयार न हो जाए। आज, कृतज्ञता और विश्वास के साथ, मैं आप सभी के साथ अपनी निकाह यात्रा साझा करती हूं। जिस लड़की का आपने बिग बॉस में समर्थन किया, जिसका उत्साहवर्धन किया और जिसे प्यार दिया, उसने अब जीवन के एक नए अध्याय में कदम रखा है। निकाह के इस पवित्र सफर की शुरुआत करते हुए आपकी दुआओं और आशीर्वाद की प्रतीक्षा कर रही हूं। प्यार, सबा।" पोस्ट का कमेंट सेक्शन प्रशंसकों और शुभचिंतकों के ढेर सारे प्यार, आशीर्वाद और बधाई संदेशों से भरा हुआ था।

अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हुए, सबा ने कहा- "शादी मेरे जीवन का एक खूबसूरत नया अध्याय है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मैं अपने सपनों से दूर जा रही हूं। मैं बिग बॉस के सफर से अपनी विरासत को आगे बढ़ाना चाहती हूं और मनोरंजन उद्योग में काम करना जारी रखना चाहती हूं, साथ ही अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने पर भी ध्यान केंद्रित करना चाहती हूं। दोनों दुनियाओं में संतुलन बनाना मुझे उत्साहित करता है, और मैं भविष्य के लिए उत्सुक हूं।" अपनी शादी के साथ, सबा खान ने एक खूबसूरत नए सफर की शुरुआत की है। सबा और सोमी ने बिग बॉस 12 में कॉमनर्स ग्रुप से कंटेस्टेंट के तौर पर एंट्री ली थी और पूरे सीजन में अच्छा प्रदर्शन किया था। सोमी ने हाल ही में अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर अपनी प्रेग्नेंसी की घोषणा की।

