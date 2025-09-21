22 SEPMONDAY2025 2:43:33 AM
Nari

सुपर सस्ता होगा सामाना 22 सितंबर से इन 10 चीज़ों पर एक भी रुपया नहीं लगेगा टैक्स

  • Edited By Monika,
  • Updated: 21 Sep, 2025 12:00 PM
सुपर सस्ता होगा सामाना 22 सितंबर से इन 10 चीज़ों पर एक भी रुपया नहीं लगेगा टैक्स

नारी डेस्क : सरकार ने आम लोगों को बड़ा तोहफा दिया है। 22 सितंबर से आपके रोजमर्रा के खर्चे सीधे कम होने वाले हैं। जीएसटी (GST) काउंसिल ने एक बड़ा बदलाव किया है, जिसके बाद कई जरूरी सामान और सेवाओं पर जीएसटी (GST) बिल्कुल नहीं लगेगा। यानी इन चीज़ों पर 0% टैक्स लगेगा।

जीएसटी (GST) में बड़ा बदलाव

3 सितंबर को हुई जीएसटी काउंसिल की बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बड़ा ऐलान किया। अब जीएसटी के सिर्फ दो स्लैब रहेंगे – 5% और 18%। पुराने 12% और 28% वाले स्लैब खत्म कर दिए गए हैं। इसका सीधा असर यह होगा कि जो सामान पहले 12% टैक्स में आते थे, अब उन पर सिर्फ 5% टैक्स लगेगा। सामान पहले 28% टैक्स में आते थे, अब उन पर सिर्फ 18% टैक्स लगेगा और सबसे बड़ी राहत कुछ जरूरी सामान और सेवाओं पर जीएसटी (GST)  पूरी तरह खत्म कर दिया गया है। इसका मतलब है कि अब कई रोजमर्रा की चीज़ें पहले से भी ज्यादा सस्ती मिलेंगी और लोगों के बजट पर सीधा असर पड़ेगा।

PunjabKesari

किन चीजों पर नहीं लगेगा जीएसटी? (0% GST)

खाने-पीने की चीज़ें : पनीर और छेना (प्री-पैकेज्ड और लेबल्ड) – पहले 5% टैक्स, अब 0%

UHT दूध (अल्ट्रा-हाई टेम्परेचर वाला दूध) – पहले 5% टैक्स, अब 0%

पिज्जा ब्रेड – पहले 5% टैक्स, अब 0%

खाखरा, चपाती, रोटी – पहले 5% टैक्स, अब 0%

परांठा, कुलचा और अन्य पारंपरिक ब्रेड – पहले 5% टैक्स, अब 0%

PunjabKesari

हेल्थ सेक्टर

व्यक्तिगत स्वास्थ्य और जीवन बीमा प्रीमियम – पहले 18% टैक्स, अब 0%

जीवन रक्षक दवाएं (33 दवाएं) – पहले अलग-अलग टैक्स, अब 0%

मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन – पहले 12% टैक्स, अब 0%

PunjabKesari

स्कूल स्टेशनरी

शार्पनर, क्रेयॉन, पेस्टल – पहले 12% टैक्स, अब 0%

कॉपी, नोटबुक, पेंसिल, इरेज़र – पहले 12% टैक्स, अब 0%

आम आदमी को क्या फायदा होगा?

22 सितंबर के बाद जब आप ये सामान खरीदेंगे तो इन पर कोई जीएसटी (GST) नहीं लगेगा। यानी जो पैसे आप पहले टैक्स के रूप में दे रहे थे, अब वो बचेंगे। बता दें की खाने-पीने के आइटम्स सस्ते होंगे, बच्चों की पढ़ाई की कॉपियां और स्टेशनरी सस्ती होगी, हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम घटेंगे और जीवन रक्षक दवाएं और मेडिकल ऑक्सीजन सस्ती होगी। इससे आपके रोजमर्रा का बजट हल्का हो जाएगा और जरूरी चीजों पर खर्च कम होगा।

क्यों लिया गया यह फैसला?

सरकार का कहना है कि जीएसटी (GST) में यह बदलाव इसलिए किया गया है ताकि जरूरी चीज़ें आम आदमी की पहुंच में रहें और महंगाई का बोझ कम हो। कम टैक्स का फायदा सीधे ग्राहकों तक पहुंचेगा और अर्थव्यवस्था में भी तेजी आएगी।

PunjabKesari

सही समय खरीदारी का

अगर आप AC, टीवी, कार, बाइक या बड़े इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदने की सोच रहे हैं तो यह सही समय है। क्योंकि 28% स्लैब हटने के बाद इनकी कीमतें भी घटेंगी। 22 सितंबर से लागू होने वाले नए जीएसटी (GST) नियमों से हर किसी को फायदा होगा। खाने-पीने से लेकर बच्चों की पढ़ाई और स्वास्थ्य सेवाओं तक सब पर सीधा असर पड़ेगा। यह कदम महंगाई पर रोक लगाने और आम आदमी को राहत देने के लिए उठाया गया है।

Related News

Nari Special

चमकदार त्वचा के लिए रात का जादुई Drink!

चमकदार त्वचा के लिए रात का जादुई Drink!
X

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news!

We respect your privacy information is safe and will never be shared.

X

Browser Notification

हमें खेद हैं कि आप opt-out कर चुके हैं।

लेकिन, अगर आपने गलती से "Block" सिलेक्ट किया था या फिर भविष्य में आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो नीचे दिए निर्देशों का पालन करें ।

  • यहां जाएं Chrome > Setting > Content Settings
  • यहां क्लिक करें Content Settings > Notifications > Manage Exceptions
  • "https://nari.PunjabKesari.in:443" के लिए Allow चुनें।
  • अपने ब्राउज़र की Cookies को clear करें |
  • पेज को रिफ्रेश (Refresh) करें।
Got it