  • Edited By Priya Yadav,
  • Updated: 05 Nov, 2025 11:57 AM
BB19 के राशन टास्क ने खोले घर के सियासी चेहरे, अमल ने तान्या के चेहरे से उतारा नकाब तो रोने लगीं...

 नारी डेस्क:  बिग बॉस 19 के लेटेस्ट प्रोमो ने एक बार फिर घर के माहौल को गर्म कर दिया। राशन टास्क के दौरान चलने वाली जुबानी झड़पों और खुलासों ने रिश्तों की पतली डोरें और भी कमजोर कर दीं  खासकर जब अमल मलिक ने तान्या मित्तल पर आरोप लगाए और उनका नकाब उतार दिया। आइए इस ड्रामे की पूरी घटना-क्रम सरल, मानवीय अंदाज में जानें।

पहला झटका — राशन टास्क और खुला ‘नकाब’

राशन टास्क में घरवालों को कुछ खाली स्पॉट भरने थे और हर किसी के सामने सच्चाई-जैसी बात कहने का मौका मिला। अमल के शब्दों ने तान्या के लिए आग भरी: उन्होंने कहा कि तान्या “न तो सच्ची हैं, न अच्छी”  और आरोप लगाया कि उसने प्रोपेगैंडा (फैलाया गया झूठ) किया है। अमल के सीधे शब्दों और टोन ने तान्या को भावनात्मक कर दिया वह जल्दी ही भावुक होकर बाहर गार्डन में रोती दिखीं। एक कंटेस्टेंट का जिस्म पर नहीं, बल्कि इज्जत पर आघात होना सदमें जैसा होता है और टीवी पर यह सब दिखते ही दर्शकों का भी दिल दहल उठता है।

तान्या का दर्द — कैमरे के सामने आंसू

मन में भरोसा टूटना सबसे ज्यादा चोट पहुंचाता है। तान्या ने जब कहा, “सही देख रहा है ना?” तो उस आवाज़ में बचपन की सी मासूम उम्मीदें थीं। अमल का “अब तो हर चीज़ पर डाउट जानने लगा हूं” वाला जवाब रिश्तों में उपजी शक-बातों का शुरुआती नतीजा था  जो तान्या के लिए बहुत भारी साबित हुआ। टीवी कैमरे पर बहती किसी कंटेस्टेंट की सच्ची पीड़ा अक्सर घर के भीतर के दबे रंज-नाराज़गी को उजागर कर देती है।

नीलम-गौरव की भिड़ंत — ताने और जवाब

टास्क के बाद नीलम गिरी और गौरव खन्ना के बीच भी तीखी बहस हुई। गौरव का अंदाज टोकने वाला था  उन्होंने ताने कसते हुए कहा, “डर है क्या?” तो नीलम ने चिल्लाकर जवाब दिया कि कोई उनसे यह न सिखाए कि कब रोना है। संवाद ऐसा बन गया कि भावनात्मक जगह पर भरोसे और असहमति का टकराव साफ दिखाई दिया। मृदुल के बीच की टिप्पणी  “ताने समझ रही है, तान्या नहीं”  ने माहौल और जटिल कर दिया, जैसे हर कोई अपनी-अपनी व्याख्या लगा रहा हो।

नामकरण और नोक-झोंक  दोगला’, ‘चमचा’ और ‘कढ़ाई’

घर का माहौल पहले से तना हुआ था और कुछ कटु शब्दों ने जले पर नमक छिड़का। गौरव ने अमल को ‘दोगला’ कहा, जबकि कुणिका ने अभिषेक को ‘चमचा’ कहकर उन्हें तंज किया। अभिषेक ने पलटकर कहा कि ‘आंटी जलती हैं’  और बात तेजी से व्यक्तिगत तंज में बदल गई। मृदुल-फरहाना के बीच फिर तीखी बातों के साथ ‘कढ़ाई’ जैसा सनकी अपमान भी उछला छोटे-छोटे उपहास जो रिश्तों में दरार दिखाते हैं।

घर का राजनीतिकी चेहरा गठबंधन और बेवफाई का खेल

BB का यह एपिसोड यह याद दिलाता है कि शो सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि छोटा-सा समाज होता है  जहां दोस्ती, गठबंधन, भरोसा और ट्रेकिंग इन सबका अपना महत्व है। जब कोई अचानक पुराने साथियों से सवाल कर देता है, तो ‘कौन किसके साथ है’ की राजनीति उभर आती है। दर्शकों को यही हिस्सा सबसे ज्यादा खटकता और आकर्षित भी करता है क्योंकि यह असली मानव भावनाओं से जुड़ा होता है।

अरबा-तरफा आरोप और आंसुओं वाली रात के बाद घर का माहौल बदल चुका है। यह देखना रोचक होगा कि आगे कौन किसका साथ देगा, कौन अपनी बातों पर कायम रहेगा और किसका बहाना बनता है। सबसे अहम बात: जब विश्वास टूटता है तो उसे वापस जोड़ना मुश्किल होता है  खासकर कैमरे के समक्ष। अगले एपिसोड में क्या सुलह-सफाई होगी या त्यौहार जैसा ड्रामा और बढ़ेगा, यह दर्शक तय करेंगे।

 

