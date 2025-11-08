08 NOVSATURDAY2025 8:27:28 PM
शुरू होने वाली है सर्दियां, बच्चों को ना पहनाएं जरूरत से ज्यादा कपड़े

  • Edited By vasudha,
  • Updated: 08 Nov, 2025 04:22 PM
शुरू होने वाली है सर्दियां, बच्चों को ना पहनाएं जरूरत से ज्यादा कपड़े

नारी डेस्क: सर्दियों में बच्चों को ठंड से बचाने के लिए सबसे ज़रूरी है उन्हें सही तरीके से लेयरिंग करके कपड़े पहनाना। यह तरीका न सिर्फ उन्हें गर्म रखता है बल्कि आरामदायक भी महसूस कराता है। ध्यान रखें कि बच्चे को ज्‍यादा कपड़े पहनाना और कम कपड़े पहनाना दोनों ही नुकसानदायक साबित होता है। इसलिए ध्‍यान रखना चाहिए कि बच्‍चे की कवरिंग कम भी ना हो और ज्‍यादा भी ना हो, आइए जानते हैं कि बच्चों को सर्दी में कैसे तैयार करें

बेस लेयर (Base Layer)

यह सबसे अंदर की परत होती है जो शरीर से सीधे संपर्क में रहती है। इसे हल्के, मुलायम और कॉटन या थर्मल फैब्रिक से चुनें। यह पसीना सोख लेती है और शरीर को सूखा रखती है। उदाहरण के लिए थर्मल टी-शर्ट या फुल-स्लीव बनियान।

 
मिड लेयर (Middle Layer)

यह परत गर्मी को बनाए रखने का काम करती है। इसमें स्वेटर, फ्लीस जैकेट या ऊनी पुलोवर  शामिल करें। ध्यान रखें कि कपड़ा बहुत भारी न हो, ताकि बच्चा आसानी से हिल-डुल सके।


आउटर लेयर (Outer Layer)

यह बाहरी परत हवा और पानी से बचाव करती है। वॉटरप्रूफ जैकेट, विंडचीटर या पफर जैकेट सबसे बेहतर हैं। अगर बारिश या बर्फ पड़ती है तो यह लेयर बच्चे को पूरी तरह सुरक्षित रखती है।

 एक्स्ट्रा एक्सेसरीज़

टोपी: सिर और कानों को ढकने के लिए ऊनी टोपी ज़रूर पहनाएं।
दस्ताने (Gloves): हाथों को गर्म रखें।
मोज़े (Socks): ऊनी या थर्मल मोज़े पहनाएं ताकि पैर ठंडे न हों।
स्कार्फ: गले को ढकने के लिए हल्का स्कार्फ या मफलर लगाएं।


ध्यान रखने योग्य बातें

बच्चे को ज़्यादा लेयर में मत लपेटें, ताकि उसे घुटन न हो। अगर बच्चा पसीना महसूस करे या चेहरा लाल हो जाए तो एक लेयर कम कर दें। घर के अंदर आने पर भारी जैकेट या टोपी उतार दें ताकि शरीर का तापमान सामान्य रहे। सर्दियों में बच्चों को कपड़े पहनाते समय गर्मी और आराम दोनों का संतुलन बनाए रखना ज़रूरी है।
 

