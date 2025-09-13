14 SEPSUNDAY2025 9:54:05 PM
Nari

अवनीत कौर ने हार्दिक पांड्या की Ex Wife को भी पीछे छोड़ दिया, बैकलेस गाउन में दिखा ग्लैमरस अवतार

  • Edited By Priya Yadav,
  • Updated: 13 Sep, 2025 03:49 PM
अवनीत कौर ने हार्दिक पांड्या की Ex Wife को भी पीछे छोड़ दिया, बैकलेस गाउन में दिखा ग्लैमरस अवतार

 नारी डेस्क: वी शो ‘अलादीन- नाम तो सुना होगा’ की खूबसूरत राजकुमारी यास्मीन यानी 23 साल की अवनीत कौर ने अपनी नई फिल्म और स्टाइल से सबका दिल जीत लिया है। जल्द ही उन्हें फिल्म ‘लव इन वियतनाम’ में देखा जाएगा। हाल ही में फिल्म की स्क्रीनिंग के दौरान अवनीत का ग्लैमरस लुक सबकी नजरों को अपनी तरफ खींच रहा था। इस मौके पर उनका बैकलेस गाउन इतना स्टाइलिश था कि हार्दिक पांड्या की एक्स वाइफ नताशा स्टेनकोविक भी उनके सामने फीकी लगने लगीं।

अवनीत ने मारी बाजी, नताशा से बढ़त बनाई

अवनीत कौर पिछले कुछ समय से लगातार कई प्रोजेक्ट्स में काम कर रही हैं। पहले लोग उन्हें टीवी शो में ‘राजकुमारी यास्मीन’ के रूप में जानते थे, लेकिन अब वह बड़े पर्दे पर अपनी अलग पहचान बना रही हैं। हाल ही में फिल्म ‘लव इन वियतनाम’ की स्क्रीनिंग के दौरान उनका ड्रेसिंग सेंस और ग्लैमरस लुक सबको हैरान कर गया। सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरें तेजी से वायरल हो रही हैं, जिनमें उनकी खूबसूरती और स्टाइल का जलवा साफ नजर आ रहा है।

PunjabKesari

लाल रंग में चमकी अवनीत

स्क्रीनिंग के दौरान अवनीत ने लाल रंग का बैकलेस गाउन पहना था, जो उनके लुक को और भी ज्यादा ग्लैमरस बना रहा था। इस गाउन की खासियत थी इसकी हॉल्टर नेकलाइन और फ्रंट की डिजाइन, जिसने उनके कंधों को खूबसूरती से उभार दिया। इस ड्रेस की वजह से उनका पूरा लुक बहुत यूनिक और स्टाइलिश लग रहा था।

ड्रेस की खासियत - थाई हाई स्लिट

उनके आउटफिट में थाई हाई स्लिट भी था, जो ड्रेस में ड्रामा जोड़ने का काम कर रहा था। इस स्लिट की वजह से न सिर्फ उनका लुक परफेक्ट लग रहा था, बल्कि उन्हें चलने-फिरने में भी आसानी हो रही थी। सिंपल लेकिन खूबसूरत ड्रेस में अवनीत का ये अंदाज काफी आकर्षक था।

PunjabKesari

अवनीत का स्टाइलिश सफर

23 साल की अवनीत कौर ने साबित कर दिया है कि वे सिर्फ एक टीवी स्टार नहीं, बल्कि एक फैशन आइकॉन भी हैं। उनका यह ग्लैमरस अवतार उनके फैंस के लिए किसी सरप्राइज से कम नहीं था। अब फैंस बेसब्री से उनकी आने वाली फिल्म ‘लव इन वियतनाम’ का इंतजार कर रहे हैं।  

Related News

Nari Special

चमकदार त्वचा के लिए रात का जादुई Drink!

चमकदार त्वचा के लिए रात का जादुई Drink!
X

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news!

We respect your privacy information is safe and will never be shared.

X

Browser Notification

हमें खेद हैं कि आप opt-out कर चुके हैं।

लेकिन, अगर आपने गलती से "Block" सिलेक्ट किया था या फिर भविष्य में आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो नीचे दिए निर्देशों का पालन करें ।

  • यहां जाएं Chrome > Setting > Content Settings
  • यहां क्लिक करें Content Settings > Notifications > Manage Exceptions
  • "https://nari.PunjabKesari.in:443" के लिए Allow चुनें।
  • अपने ब्राउज़र की Cookies को clear करें |
  • पेज को रिफ्रेश (Refresh) करें।
Got it