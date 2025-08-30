01 SEPMONDAY2025 7:42:08 AM
अंजलि राघव ने पवन सिंह की हरकत के कारण इंडस्ट्री छोड़ने का किया ऐलान,गलत तरीके से छुई थी कमर

  Edited By Priya Yadav,
  • Updated: 30 Aug, 2025 03:33 PM
अंजलि राघव ने पवन सिंह की हरकत के कारण इंडस्ट्री छोड़ने का किया ऐलान,गलत तरीके से छुई थी कमर

नारी डेस्क:  भोजपुरी इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाने वाली हरियाणवी डांसर अंजलि राघव ने हाल ही में पवन सिंह के खिलाफ एक गंभीर आरोप लगाया है। अंजलि ने खुलासा किया कि लखनऊ के एक इवेंट के दौरान पवन सिंह ने उनके साथ गलत तरीके से छेड़खानी की, जिसके कारण उन्हें भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री छोड़ने का फैसला लेना पड़ा।

क्या हुआ था लखनऊ में?

अंजलि राघव ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया और बताया कि जब वह लखनऊ के इवेंट में पवन सिंह के साथ थीं, तो वह स्टेज पर उनके साथ अपमानजनक तरीके से पेश आए। अंजलि के मुताबिक, पवन सिंह ने उनके शरीर के एक हिस्से को बिना इजाजत के छुआ, जो उन्हें बहुत बुरा लगा। वह बताती हैं, "जब पवन सिंह ने मुझे कमर पर छुआ, तो मुझे समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा है। मुझे गुस्सा और बहुत बुरा लगा।" अंजलि ने यह भी कहा कि वह पहले तो गुस्से में चुप रहीं, लेकिन बाद में जब वह इवेंट खत्म कर घर पहुंचीं, तो मामला और बढ़ चुका था।

पवन सिंह पर आरोप और इंडस्ट्री छोड़ने का ऐलान

अंजलि ने आगे बताया कि उनके खिलाफ पवन सिंह के समर्थकों ने उन्हें चुप रहने की सलाह दी थी। उन्होंने कहा, "मुझे बताया गया कि पवन सिंह की पीआर टीम बहुत मजबूत है, इसलिए मुझे कुछ भी बोलने से बचना चाहिए। लेकिन अब मुझे यह बहुत गलत लगा और मैंने सोचा कि मुझे इस इंडस्ट्री को छोड़ देना चाहिए।" अंजलि ने यह भी कहा कि वह अब भोजपुरी इंडस्ट्री में काम नहीं करेंगी और हरियाणा में अपने परिवार के साथ खुश हैं।

नारी की इज्जत पर जोर

अंजलि ने कहा कि किसी भी महिला को उसकी अनुमति के बिना छूना गलत है, और इस तरह के व्यवहार को वह कभी भी सहन नहीं करेंगी। "अगर यह घटना हरियाणा में हुई होती, तो वहां की जनता खुद जवाब देती," अंजलि ने कहा। उन्होंने यह भी बताया कि वह अपने परिवार और हरियाणा में खुश हैं, और अब वह नई चुनौतियों को तलाशने की बजाय वहां अपने जीवन में शांति और संतोष महसूस करती हैं।

इस विवाद के बाद पवन सिंह पर सवाल उठने लगे हैं और इस घटना ने भोजपुरी इंडस्ट्री में महिलाओं के लिए सुरक्षित माहौल पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं।

  

