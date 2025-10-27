Kangana Ranaut की बठिंडा अदालत में पेशी, अभिनेत्री नें ये किया था गुनाह...

नारी डेस्क : फिल्म अभिनेत्री और मंडी से सांसद कंगना रनौत आज बठिंडा की अदालत में पेश हुईं। उनकी पेशी को देखते हुए अदालत परिसर और आसपास के इलाकों को पुलिस छावनी में बदल दिया गया। सुबह से ही बड़ी संख्या में पुलिस बल, महिला पुलिसकर्मी और वरिष्ठ अधिकारी मौके पर तैनात हैं ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति न बन सके।

किसानों के आंदोलन से जुड़ा मामला

यह मामला उस समय का है जब किसानों के आंदोलन के दौरान कंगना रनौत ने सोशल मीडिया पर एक बुजुर्ग महिला को लेकर टिप्पणी की थी। बठिंडा जिले के गांव बहादरगढ़ जंडियां की रहने वाली उस बुजुर्ग महिला ने अपनी छवि को नुकसान पहुंचाने के आरोप में कंगना के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज करवाया था। इसके बाद पंजाब के कई हिस्सों में किसानों और सामाजिक संगठनों ने कंगना के बयान का कड़ा विरोध किया था।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अदालत में पेशी

यह केस पिछले कुछ वर्षों से अदालत में लंबित था। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कंगना रनौत की वह याचिका खारिज कर दी, जिसमें उन्होंने केस को रद्द करने की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिया था कि कंगना रनौत को बठिंडा की अदालत में पेश होकर कार्यवाही में सहयोग करना होगा। इसी आदेश के तहत आज कंगना अदालत में पेश हुईं।

अदालत परिसर में सुरक्षा के सख्त बंदोबस्त

कंगना की पेशी को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस विभाग पूरी तरह अलर्ट हैं। अदालत परिसर के सभी प्रवेश द्वारों पर पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। प्रवेश करने वालों की सख्त जांच की जा रही है। अदालत परिसर के बाहर मीडिया कर्मियों और समर्थकों की भारी भीड़ देखी गई। प्रशासन ने आम लोगों से अपील की है कि वे बिना कारण अदालत परिसर में प्रवेश न करें। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पूरी तैयारी की गई है। यदि किसी भी प्रकार का विरोध-प्रदर्शन या गड़बड़ी की स्थिति बनती है, तो पुलिस उससे सख्ती से निपटेगी।

