Babil के इमोशनल वीडियो के बाद Ananya ने तोड़ी चुप्पी, पोस्ट में लिखा- 'जब आएगा तो सामना करेंगे'"

नारी डेस्क: बॉलीवुड के दिवंगत अभिनेता इरफान खान के बेटे बाबिल खान इन दिनों सोशल मीडिया पर चर्चा में हैं। उनका एक वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने कई बॉलीवुड सितारों के नाम लेकर उन्हें रूड (अभद्र) कहा है। इस वीडियो के बाद अनन्या पांडे ने सोशल मीडिया पर एक क्रिप्टिक पोस्ट शेयर की है, जो इशारों-इशारों में जवाब देने जैसी लग रही है।

बाबिल खान का वायरल वीडियो – ‘बॉलीवुड बहुत बेकार है’

बाबिल खान ने हाल ही में अपना एक वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर किया था, जिसे बाद में उन्होंने डिलीट भी कर दिया। इस वीडियो में वे काफी भावुक और रोते हुए नजर आ रहे हैं। बाबिल ने वीडियो में कहा, "मेरा कहने का मतलब यह है कि मैं बस आप लोगों को बताना चाहता हूं कि शनाया कपूर, अनन्या पांडे, अर्जुन कपूर, सिद्धांत चतुर्वेदी, राघव जुयाल, आदर्श गौरव और यहां तक कि अरिजीत सिंह जैसे लोग भी बहुत रूड हैं। ऐसे बहुत सारे नाम हैं। बॉलीवुड बहुत ही बेकार है। बॉलीवुड बहुत ही घटिया है।" उनके इस बयान ने सोशल मीडिया पर हंगामा मचा दिया। जहां कुछ लोग उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं, वहीं कुछ उनकी आलोचना कर रहे हैं।

अनन्या पांडे की रिएक्शन पोस्ट – ‘जो आएगा, उसका सामना करेंगे’

बाबिल के इस वीडियो के सामने आने के बाद अनन्या पांडे ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक फोटो डंप पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने कई तस्वीरें और एक क्रिप्टिक (इशारों वाली) लाइन शेयर की। अनन्या ने इंस्टाग्राम पर अपने बीते कुछ दिनों की फोटोज शेयर कीं। लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान खींची उनकी एक फोटो जिसमें एक कोट लिखा था, “जो आने वाला है, वो आएगा और जब वो आएगा, तो हम उसका सामना करेंगे।” (Hagrid का कोट)

अनन्या ने इस पोस्ट के साथ कैप्शन लिखा, "Final touch and a little bit of this and that" (फाइनल टच और थोड़ा सा ये और वो) उनकी ये पोस्ट माना जा रहा है कि बाबिल के वीडियो पर इनडायरेक्ट जवाब हो सकती है।

सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रियाएं

बाबिल के इस बयान और अनन्या की पोस्ट पर इंटरनेट दो हिस्सों में बंट गया है, कुछ लोग बाबिल की ईमानदारी और खुलापन की तारीफ कर रहे हैं। वहीं कई लोग उनके इस तरह से सेलेब्स पर आरोप लगाने को गलत बता रहे हैं। अनन्या की पोस्ट को लेकर भी लोगों में मिश्रित प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं – कुछ इसे स्मार्ट जवाब बता रहे हैं, तो कुछ इसे दिखावा कह रहे हैं।

क्या है सच्चाई?

फिलहाल इस मामले पर अनन्या पांडे, शनाया कपूर, अर्जुन कपूर या अन्य जिनका नाम लिया गया, उन्होंने कोई सीधा जवाब नहीं दिया है। बाबिल ने भी वीडियो को हटाने के बाद इस पर कोई सफाई नहीं दी है। ऐसे में सोशल मीडिया पर अटकलें लगाई जा रही हैं कि यह मामला और गहरा हो सकता है।

बॉलीवुड में अंदरूनी रिश्तों और स्टार्स के व्यवहार को लेकर अक्सर बातें होती रही हैं। बाबिल खान की भावनात्मक वीडियो ने एक बार फिर इस पर चर्चा छेड़ दी है।