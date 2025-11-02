आज भी बरकरार है अमीषा पटेल की खूबसूरती, आप भी जानें इनके कुछ Beauty secrets

नारी डेस्क: भले ही अमीषा अब फिल्मों में नजर नहीं आती लेकिन वह अपने बोल्ड लुक के कारण हमेशा सोशल मीडिया पर चर्चा में रहती है। वहीं अगर उनकी खूबसूरती की बात करें तो उन्हें देखकर कोई भी उनकी उम्र का अंदाजा नहीं लगा सकता। आज भी कई लोग ऐसे है जो उनकी खूबसूरती के दीवाने है। अगर आप भी उनकी तरह ग्लोइंग और चमकती त्वचा चाहते है तो आज हम आपको उनके कुछ ब्यूटी सीक्रेट्स बताएंगे। तो चलिए जानते है उनके बारे में।

फेस मास्क

अमीषा का कहना है कि वह अपने चेहरे की चमक बरकरार रखने के लिए किचन इंग्रीडिएंट्स की मदद लेती है। जिसके लिए वह एक चुटकी हल्दी और बेसन को दूध या दही के साथ मिलाकर चेहरे पर लगाती हैं। उनका कहना है कि बाहर की कैमीकल वाली क्रीम लगाने से अच्छा है कि घर में ही मौजूद कुछ इंग्रीडिएंट्स की सहायता से चेहरे को चमकाया जाएं।

मेकअप से रहती हैं दूर

उन्होंने बताया कि वह मेकअप को कुछ ज्यादा पंसद नहीं करती और उन्हें मेकअप के बिना रहना ज्यादा पंसद है लेकिन वह अपने चेहरे को क्लेंज करके और मॉइश्चराइज लगाना कभी नहीं भूलती।

अच्छी डाइट

उन्होंने कहा कि वह अपने खानपान का विशेष ध्यान रखती हैं। उनकी ग्लोईंग त्वचा का राज हेल्दी डाइट भी है। नियमित तौर पर एक्ट्रेस हरी सब्जियां और ताजे फलों का जूस पीती हैं। इसके अलावा अमीषा नारियल पानी भी पीती हैं। नारियल पानी त्वचा के साथ-साथ स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ही फायदेमंद होता है। आप भी रोजाना एक गिलास नारियल पानी जरुर पिएं।

वर्कआउट करना

उन्होंने कहा कि जितना ज्यादा हम वर्कआउट करते है उतना ही हमारी बॉडी में पसीना आता है और इसके जरिए त्वचा में मौजूद गंदगी भी निकल जाती है। अगर आप भी अमीषा पटेल जैसी ग्लोईंग त्वचा चाहती हैं तो नियमित तौर पर वर्कआउट करें।

घने बालों के लिए बादाम का तेल

उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि वह अपने बालों में बादाम और तेल को मिक्स करके लगाती है। उन्होंने कहा कि मेरी दादी इस तेल को 15-17 अलग-अलग तरह के आयुर्वेदिक प्रोडक्ट से बनाती थीं। जिसे वह अपने बालों की देखभाल के लिए लगाती है। इतना ही नहीं अपने बालों पर कच्चे अंडे का भी इस्तेमाल करती है। उनका कहना है कि अंडे से उनके बाल एकदम बाउंसी हो जाते है।