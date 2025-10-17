धनतेरस पर मां अन्नपूर्णा की सोने की प्रतिमा के होंगे दर्शन, अंबानी परिवार ने भेजा खास तोहफा

नारी डेस्क: देश के प्रमुख उद्योगपति मुकेश अंबानी के परिवार की ओर से दीपावली के पावन पर्व पर मां अन्नपूर्णा के लिए उपहार भेजा गया है। मंदिर के महंत शंकर पुरी ने बताया कि मां के श्रृंगार के लिए उपहार स्वरूप साड़ी और आभूषण प्राप्त हुए हैं। धनतेरस के दिन मां का विशेष श्रृंगार किया जाएगा और उसी दिन यह उपहार मां को अर्पित किया जाएगा। महंत ने बताया कि मां की स्वर्ण प्रतिमा का दर्शन 18 से 22 अक्टूबर तक होगा।



भक्तों को बांस फाटक, कोतवालपुरा गेट से ढूंढीराज गणेश मंदिर होते हुए मंदिर में प्रवेश दिया जाएगा। अस्थायी सीढि़यों के माध्यम से श्रद्धालु मंदिर के प्रथम तल पर स्थित स्वर्ण माता के मंदिर परिसर में पहुंचेंगे। प्रथम तल के प्रवेश द्वार पर भक्तों को माता का खजाना और लड्डू प्रसाद के रूप में वितरित किया जाएगा। दर्शन के बाद भक्त राम मंदिर परिसर से होते हुए कालिका गली के रास्ते बाहर निकलेंगे।



सुरक्षा की द्दष्टि से मंदिर परिसर में जगह-जगह पहचान पत्र के साथ स्वयंसेवक तैनात किए जाएंगे। मंदिर प्रबंधक काशी मिश्रा ने बताया कि सुरक्षा व्यवस्था के लिए मंदिर परिसर में दो दर्जन सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। इसके अतिरिक्त, मंदिर प्रांगण में मेडिकल टीम की व्यवस्था भी की गई है। 22 अक्टूबर को शयन आरती के बाद मंदिर के कपाट अगले वर्ष के लिए बंद कर दिए जाएंगे।

