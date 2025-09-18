"जब वो प्रेग्नेंट थीं तो...": अमाल मलिक ने बताया मां का दर्द, अनु मलिक भी पर लगाया धोखे का आरोप

नारी डेस्क: बिग बॉस 19 के एक हालिया एपिसोड में मशहूर म्यूजिक कंपोजर और सिंगर अमाल मलिक ने अपनी मां के संघर्ष और परिवार की निजी परेशानियों को लेकर खुलकर बात की। इस दौरान उन्होंने अपने चाचा अनु मलिक पर भी गंभीर आरोप लगाए, जिससे हर कोई हैरान रह गया। अमाल मलिक ने शो में बशीर अली से बातचीत करते हुए बताया कि जब उनकी मां प्रेग्नेंट थीं, तब उन्होंने बहुत तकलीफें सही थीं। उन्होंने बताया कि वे लोग एक ज्वाइंट फैमिली में रहते थे, जहां उनकी मां को ताने सुनने पड़ते थे और उनके साथ सही व्यवहार नहीं होता था।
अमाल ने बताया कि एक दिन उनकी मां इतनी परेशान हो गईं कि उन्होंने गुस्से में आकर अपना हाथ अलमारी (कपबोर्ड) में मार दिया था। उन्होंने कहा कि उनकी मां ने जो कुछ सहा है, उसी की वजह से आज वो इस मुकाम तक पहुंचे हैं।
अनु मलिक पर लगाया गाना चुराने और धोखा देने का आरोप
अमाल मलिक ने अपने चाचा और बॉलीवुड के जाने-माने म्यूजिक डायरेक्टर अनु मलिक पर एक बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने बताया कि एक बार उनके पिता (दबंग म्यूजिक डायरेक्टर डब्बू मलिक) को एक स्टूडियो में गाना रिकॉर्ड करने के लिए बुलाया गया था। लेकिन बाद में उन्हें पता चला कि वही गाना किसी और फिल्म में उदित नारायण की आवाज में इस्तेमाल किया गया, और उनके पिता को कोई क्रेडिट भी नहीं दिया गया।
फेक रिकॉर्डिंग में शामिल करने का आरोप
अमाल ने यह भी दावा किया कि उनके पिता को जानबूझकर "फेक रिकॉर्डिंग" के लिए बुलाया गया था। उन्होंने कहा कि "मेरे पिता को यह फील कराया गया कि उन्हें कोई बड़ा चांस मिल रहा है, लेकिन असल में वह गाना पहले से रिकॉर्ड हो चुका था और उसे किसी और की आवाज में इस्तेमाल किया गया। हमारे 3 साल पुराने गाने को उठाया गया और उदित नारायण की आवाज को उसमें जोड़कर रिलीज कर दिया गया।"
“मैंने पापा को मजबूरी में देखा है…”
अमाल मलिक ने कहा कि उन्होंने अपने पिता को उस वक्त बेबस और टूटा हुआ देखा था। यह सब देखकर उनका दिल बहुत दुखी हुआ, और इसी वजह से वे आज अपने परिवार के लिए लड़ना और सच बोलना जरूरी समझते हैं।
बिग बॉस 19 में हुआ भावुक पल
यह सब बातें शो में काफी भावुक माहौल में हुईं। कई कंटेस्टेंट्स की आंखों में आंसू आ गए। इस एपिसोड में अमाल मलिक ने अपनी फैमिली के संघर्ष को सामने लाकर सभी का दिल छू लिया।