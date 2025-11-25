02 DECTUESDAY2025 8:08:24 PM
Nari

हर जगह मान-सम्मान पाती हैं इस नाम की लड़कियां

  • Edited By Priya Yadav,
  • Updated: 25 Nov, 2025 05:00 PM
हर जगह मान-सम्मान पाती हैं इस नाम की लड़कियां

नारी डेस्क: ज्योतिष शास्त्र के बारे में आपने कई बार सुना होगा लेकिन क्या अपने नाम पर ध्यान दिया है। कई बार आपने यह चीज देखी होगी कि बड़े-बड़े लेखक,  एक्टर, सिंगर, सफलता पाने के लिए अपना नाम बदल लेते हैं। हर किसी की जिंदगी उसके नाम का असर होता है क्योंकि हर अक्षर की अपनी ही एक ऊर्जा होती है। आपका नाम किस अक्षर से शुरु होता है इसका असर सीधा आपके स्वभाव और व्यक्तित्व पर पड़ता है। ऐसे ही आज इस आर्टिकल के जरिए बताते हैं कि पी नाम की लड़कियों का स्वभाव कैसा होता है....

सोशल होती हैं

इस अक्षर की लड़कियां काफी सोशल होती हैं। इन्हें फ्लर्ट करना बहुत ही अच्छा लगता है। यह स्वभाव से तानाशाही होती हैं लेकिन मेहनत करने में यह कभी भी पीछे नहीं रहती। इन्हें काफी नाम, पैसा और शोहरत भी मिलती है। 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Palak Tiwari (@palaktiwarii)

हर क्षेत्र में मिलता है इन्हें मान-सम्मान 

इस नाम की लड़कियां जिद्दी स्वभाव की होती हैं लेकिन इन्हें हर क्षेत्र में मान-सम्मान मिलती है। सामने वाला इनके बारे में क्या सोचता है इन लड़कियों को इस बात से बहुत ही फर्क पड़ता है। 

अपनी छवि बनाए रखने के लिए करती है हर मुमकिन काम 

यह लड़कियां अपनी छवि को बनाए रखने के लिए हर मुमकिन प्रयास करती हैं। इनके मन में भी किसी तरह का खोट नहीं होता और यह दिमाग की तेज होती हैं। इन लड़कियों का सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत ही अच्छा होता है। इन्हें इस बात का दुख भी होता कि इनके कारण कोई दुखी है।  

दिमाग की होती हैं तेज 

यह लड़कियां दिमाग से काफी तेज होती हैं। यह दिल की भी साफ होती हैं। इनकी हाजिरजवाबी बहुत ही कमाल होती है हालांकि इन्हें इस बात का भी दुख होता है कि कहीं इनके कारण किसी को कोई दुख न हो।

स्वभाव से होती हैं अलग 

ऐसी लड़कियां जिनका नाम इस अक्षर से शुरु होता है यह कई बार अलग-थलग दिखाई देती हैं इन्हें समझ पाना मुश्किल होता है। हालांकि ये क्या सोच रही हैं और क्या महसूस कर रही हैं यह किसी को नहीं पता होता इन्हें घंटों तक सोच में पड़े रहना ही पसंद होता है।

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Palak Tiwari (@palaktiwarii)

आस-पास का माहौल बना देती हैं खुशनुमा 

ये स्वभाव से थोड़ी जिद्दी स्वभाव होती हैं। यह सिर्फ अपनी मनमानी करती हैं हालांकि इनकी कंपनी सभी को पसंद होती है क्योंकि ये अपने आस-पास का माहौल खुशनुमा बना देती हैं।  

 

