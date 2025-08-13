ट्विंकल खन्ना का डांस अक्षय कुमार की हालत हुई खराब, यूं उड़ाया पत्नी का मजाक

नारी डेस्क: बॉलीवुड स्टार जोड़ी अक्षय कुमार और ट्विंकल खन्ना एक अद्भुत दोस्ती के लिए जाने जाते हैं, अक्सर एक-दूसरे का मज़ाक उड़ाते हैं और मज़ाकिया अंदाज में बातें करते हैं। हाल ही में, 'तम्मा तम्मा' गाने को रीक्रिएट करने की ट्विंकल की इस छोटी सी कोशिश को अक्षय कुमार से बेहद मजेदार प्रतिक्रिया मिली।



अपने इंस्टाग्राम पर ट्विंकल ने अपने डांस का एक वीडियो शेयर किया, जिसमें उन्होंने इस गाने से माधुरी दीक्षित के मशहूर स्टेप्स दोहराने की कोशिश की, लेकिन वे संजय दत्त जैसी दिखने लगीं, उन्होंने मज़ाक में कहा। उन्होंने वीडियो के साथ लिखा- "मुझे लगा था कि मैं माधुरी की तरह डांस कर रही हूं, लेकिन मैं संजय दत्त जैसी दिखने लगी। एक और बात: महामारी के दौरान इसी स्टेप को करने की कोशिश में मेरे पैर में फ्रैक्चर हो गया। आपको क्या लगता है कि आपकी डांस स्टाइल किसकी है, और असलियत क्या है?"



एक ज़बरदस्त वापसी करते हुए, उनके पति और अभिनेता अक्षय कुमार ने मज़ाकिया अंदाज में कहा- "प्रतिभा - संदिग्ध। आत्मविश्वास - अडिग। पत्नी - अनमोल।" कमेंट सेक्शन में पति-पत्नी के बीच मज़ेदार बातचीत देखकर प्रशंसक लोटपोट हो गए। ट्विंकल ने भी जवाब में "हाहाहाहा" कमेंट किया। ताहिरा कश्यप ने वीडियो पर प्रतिक्रिया देते हुए मज़ाकिया अंदाज़ में लिखा- "सचमुच कमाल कर दिया!" काम की बात करें तो, ट्विंकल खन्ना जल्द ही 'टू मच विद काजोल एंड ट्विंकल' नाम के एक नए सेलिब्रिटी टॉक शो की मेजबानी करने वाली हैं। इससे पहले जुलाई में, प्राइम वीडियो ने शो के एक पोस्टर के साथ इस खबर की पुष्टि की थी।