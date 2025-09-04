05 SEPFRIDAY2025 9:40:34 PM
"तुरंंत खाली कर दो जगह..."  पंजाब के बाद अब इस खूबसूरत शहर में बाढ़ की चेतावनी जारी

नारी डेस्क: जम्मू कश्मीर के बडगाम जिले के कई इलाके झेलम नदी के उफान पर आने से जलमग्न हो गए हैं, जिसके बाद श्रीनगर जिले के अधिकारियों ने संवेदनशील निचले इलाकों से लोगों को निकालने के लिए परामर्श जारी किया है। एक आधिकारिक प्रवक्ता ने कहा - श्रीनगर जिला प्रशासन ने बडगाम के शालिना में बाढ़ की सूचना दी है।

एहतियात के तौर पर लासजन, सोइतेंग, नौगाम, व्येथपुरा, गोलपुरा, पादशाहीबाग और महजूरनगर के निवासियों को इन इलाकों को खाली करके सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी जाती है। प्रवक्ता ने बताया कि प्रशासन ने इन इलाकों से निकाले गए लोगों की मदद के लिए राहत केंद्र स्थापित किए हैं। उन्होंने बताया कि जरूरतमंदों की सहायता के लिए जिला प्रशासन और एसएमसी (श्रीनगर नगर निगम) के नोडल अधिकारियों के अलावा इन राहत केंद्रों के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं।

प्रवक्ता ने कहा- ‘‘स्थानीय समितियों, मस्जिदों और स्थानीय राजस्व एवं पुलिस अधिकारियों के माध्यम से इन क्षेत्रों में पहले ही घोषणाएं की जा चुकी हैं।'' झेलम नदी के निचले इलाकों में स्थित घाटी के अन्य इलाकों में बृहस्पतिवार सुबह छह बजे से जलस्तर कम होने के साथ बाढ़ की आशंका थोड़ी कम हुई है। हालांकि, दक्षिण कश्मीर के संगम और श्रीनगर के राम मुंशी बाग, दोनों जगहों पर झेलम नदी अब भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। 


 

