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कैंसर से जंग हारी ये खूबसूरत  एक्ट्रेस, 26 दिनों बाद मिली मौत की खबर

  • Edited By vasudha,
  • Updated: 23 Mar, 2026 04:33 PM
कैंसर से जंग हारी ये खूबसूरत  एक्ट्रेस, 26 दिनों बाद मिली मौत की खबर

नारी डेस्क: कनाडाई एक्ट्रेस कैरी ऐनी फ्लेमिंग, जो पॉपुलर हॉरर टीवी सीरीज़ में अपनी भूमिकाओं के लिए जानी जाती थीं, का 51 साल की उम्र में निधन हो गया। फ्लेमिंग का निधन 26 फरवरी को सिडनी, ब्रिटिश कोलंबिया में ब्रेस्ट कैंसर से जुड़ी दिक्कतों के कारण हुआ। उनके निधन की पुष्टि उनके 'Supernatural' के को-स्टार जिम बीवर ने Variety को की। 26 दिनों बाद एक्ट्रेस की निधन की पुष्टि हुई। 

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Variety ने उनके आखिरी पलों की जानकारी देते हुए कहा- "अपने प्रियजनों की मौजूदगी में उन्होंने शांतिपूर्वक अपनी आखिरी सांस ली। कैरी को जानना हमारे लिए सौभाग्य की बात थी। वह एक खूबसूरत आत्मा, प्रेरणादायक और सबसे बढ़कर दयालु थीं। उनकी बहुत याद आएगी।" अभिनेत्री ने निधन पर उनके सह-कलाकारों ने भी दुख व्यक्त किया है, जिनमें अभिनेता जिम बीवर भी शामिल हैं।

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16 अगस्त, 1974 को डिग्बी, नोवा स्कोटिया में जन्मी फ्लेमिंग ब्रिटिश कोलंबिया में पली-बढ़ीं, जहां उन्होंने परफॉर्मिंग आर्ट्स के प्रति अपने जुनून को आगे बढ़ाया। उन्होंने विक्टोरिया के माउंट डगलस सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ाई की और बाद में Kaleidoscope Theatre और Kidco Theatre Dance Company में ड्रामा की पढ़ाई की। फ्लेमिंग ने अपने करियर की शुरुआत टीवी सीरीज़ 'Viper' में एक रेगुलर रोल से की और पॉपुलर एडम सैंडलर की फिल्म 'Happy Gilmore' में भी नज़र आईं।

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इन सालों में, उन्होंने फिल्मों और टीवी में अक्सर छोटे लेकिन यादगार रोल निभाते हुए लगातार काम किया। हॉरर जॉनर में उन्हें बड़ी सफलता तब मिली जब मशहूर इटैलियन डायरेक्टर डारियो अर्जेंटो ने 2005 में उन्हें एंथोलॉजी सीरीज 'Masters of Horror' में कास्ट किया। 'Jenifer' एपिसोड में, फ्लेमिंग ने एक ऐसी महिला का किरदार निभाया जिसका चेहरा बिगड़ा हुआ था और जिसमें नरभक्षी (इंसान का मांस खाने की) आदतें थीं; यह परफॉर्मेंस हॉरर जॉनर के दर्शकों के बीच उनके सबसे ज़्यादा पहचाने जाने वाले रोल्स में से एक बन गई। फ्लेमिंग ने बाद में कई हॉरर प्रोजेक्ट्स में काम किया, जिनमें 'Supernatural' भी शामिल है, जहां उन्होंने बॉबी सिंगर की पत्नी कैरेन सिंगर का किरदार निभाया।

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