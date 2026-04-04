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फेमस टीवी एक्ट्रेस ने दुनिया को कहा अलविदा, स्टेज 4 कैंसर से हारी जिंदगी

  • Edited By vasudha,
  • Updated: 04 Apr, 2026 01:04 PM
फेमस टीवी एक्ट्रेस ने दुनिया को कहा अलविदा, स्टेज 4 कैंसर से हारी जिंदगी

नारी डेस्क: Dolores "Dee" Freeman, एक बहुमुखी टीवी एक्ट्रेस, जो 'The Young and the Restless' और 'Sistas' में अपनी भूमिकाओं के लिए जानी जाती थीं, का 66 साल की उम्र में निधन हो गया। उनके परिवार ने पुष्टि की कि 2 अप्रैल, 2026 को स्टेज 4 लंग कैंसर से लंबी लड़ाई के बाद उनकानिधन हो गया। अपने आधिकारिक Instagram अकाउंट पर साझा किए गए एक बयान में, परिवार ने Freeman की बीमारी के दौरान उन्हें मिले समर्थन को याद करते हुए अपना दुख व्यक्त किया।

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बयान में कहा गया- "उनके परिवार की ओर से हम बहुत दुख के साथ यह खबर आपके साथ साझा कर रहे हैं, "Dee का 2 अप्रैल, 2026 को कैंसर के खिलाफ एक बहादुर और निडर लड़ाई के बाद शांतिपूर्वक निधन हो गया।" संदेश में प्रशंसकों और शुभचिंतकों को भी धन्यवाद दिया गया, और बताया गया कि Freeman लोगों के इस अपार प्यार से बहुत भावुक हो गई थीं। परिवार ने आगे कहा- "यह जानकर उन्हें बहुत खुशी हुई कि कितने लोग उनकी परवाह करते थे और उनके ठीक होने की दुआ कर रहे थे," और उन्हें "प्रकृति की एक शक्ति" (force of nature) के रूप में याद किया। 

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6 जून, 1959 को लुइसियाना में जन्मी Dee Freeman ने मनोरंजन जगत में आने से पहले कई अलग-अलग क्षेत्रों में काम किया था। Deadline के अनुसार, उन्होंने छह साल तक United States Marine Corps में सेवा दी और बाद में जापान चली गईं, जहाँ उन्होंने एक रेडियो DJ के रूप में काम किया। Freeman ने 1995 में टीवी सीरीज़ 'Coach' में एक भूमिका के साथ अपना ऑन-स्क्रीन डेब्यू किया। इन वर्षों में, वह 'Seinfeld', 'The X-Files', 'ER', 'Dexter' और 'Bones' जैसे लोकप्रिय शो में नज़र आईं। हाल के वर्षों में, फ्रीमैन अपने एक-महिला मंच नाटक 'पॉइज़न गन' को एक उपन्यास के रूप में ढालने पर काम कर रही थीं, जो उनके पारिवारिक इतिहास से प्रेरित था।

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