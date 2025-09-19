हंसते हंसते दुनिया को छोड़ गया ये मशहूर कॉमेडियन, एक दिन पहले फिल्म सेट पर हुए थे बेहोश

नारी डेस्क: धनुष और थलपति विजय जैसे अभिनेताओं के साथ काम करने के लिए जाने जाने वाले तमिल अभिनेता-हास्य अभिनेता रोबो शंकर का 46 वर्ष की आयु में निधन हो गया। अभिनेता ने गुरुवार को चेन्नई के GEM अस्पताल में अंतिम सांस ली। निधन से कुछ दिन पहले वह फिल्म सेट पर बेहोश हो गए थे, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया। कुछ समय पहले रोबो एक रियलिटी शो में भी आए थे, जहां उनकी हालत देख उनके चाहने वाले परेशान हो गए थे।



रोबो शंकर को 16 सितंबर 2025 को गंभीर हालत में चेन्नई के पेरुंगुडी स्थित GEM अस्पताल में भर्ती कराया गया था। पेट की एक जटिल बीमारी के कारण उन्हें भारी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग और कई अंगों के काम न करने की समस्या थी। अस्पताल ने एक बयान में कहा, "उन्हें गहन चिकित्सा प्रबंधन के साथ केयर यूनिट में भर्ती कराया गया था।" हालांकि, उनकी हालत तेजी से बिगड़ती गई और 18 सितंबर को रात 9:05 बजे उनका निधन हो गया। जैसे ही यह खबर सामने आई, उद्योग जगत से शोक संवेदनाएं आने लगीं, कमल हासन जैसे दिग्गजों ने भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की।



हासन ने भावुक श्रद्धांजलि देते हुए लिखा- "रोबो शंकर, रोबो सिर्फ एक छद्म नाम है। मेरी डिक्शनरी में, आप एक इंसान हैं। इसलिए, मेरे छोटे भाई। तो क्या आप मुझे छोड़कर चले जाएंगे? आप चले गए, आपका काम हो गया। मेरा काम अधूरा है। आप कल हमारे लिए छोड़ कर चले गए। इसलिए, कल हमारा है।" अभिनेत्री राधिका सरथकुमार ने भी अपने एक्स हैंडल पर रोबो शंकर को श्रद्धांजलि देते हुए लिखा- "अपने हास्य से हमेशा सभी को खुश रखते हैं और अपना सर्वश्रेष्ठ देने के लिए बहुत मेहनत करते हैं। बहुत बड़ा नुकसान। परिवार और दोस्तों के लिए मेरी प्रार्थना है कि वे मजबूत रहें"



तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने भी रोबो शंकर के निधन पर शोक व्यक्त किया। उन्होंने एक शोक संदेश में कहा- "अभिनेता थिरु रोबो शंकर के निधन की खबर सुनकर मुझे गहरा दुख हुआ। मंचीय प्रस्तुतियों से शुरुआत करते हुए, उन्होंने टेलीविजन और सिनेमा में अपना सफर आगे बढ़ाया और तमिलनाडु के लोगों का मनोरंजन किया। मैं उनके शोक संतप्त परिवार के सदस्यों और उनके निधन पर शोक मना रहे फिल्म जगत के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना और सहानुभूति व्यक्त करता हूं।" कई फिल्मों में काम करने के अलावा, रोबो शंकर 'किंग्स ऑफ कॉमेडी जूनियर्स', 'कन्नी थीवु', 'सेम्बरुथी' और 'टॉप कूकू डुपे कूकू सीजन 2' जैसे टीवी शो के लिए भी जाने जाते थे।