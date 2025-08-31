01 SEPMONDAY2025 7:41:39 AM
अब अनचाहे तिल नहीं बिगाड़ेंगे खूबसूरती, अपनाएं ये आसान घरेलू नुस्खे

  • Edited By Vandana,
  • Updated: 31 Aug, 2025 03:03 PM
अब अनचाहे तिल नहीं बिगाड़ेंगे खूबसूरती, अपनाएं ये आसान घरेलू नुस्खे

नारी डेस्क : हमारी त्वचा पर अचानक उभरने वाले अनचाहे तिल या मस्से अक्सर हमारी खूबसूरती और आत्मविश्वास पर असर डालते हैं। खासकर अगर ये चेहरे, गर्दन या हाथों जैसे दिखने वाले हिस्सों पर हों, तो कई लोग असहज महसूस करने लगते हैं। आयुर्वेद और ज्योतिष के अनुसार, तिल केवल सौंदर्य का हिस्सा ही नहीं बल्कि हमारे व्यक्तित्व और जीवन की शुभ-अशुभ घटनाओं का संकेत भी माने जाते हैं। लेकिन जब ये अनचाहे और बड़े आकार के हो जाते हैं, तो इन्हें कम करना जरूरी हो जाता है। कुछ साधारण घरेलू नुस्खों की मदद से आप तिल और मस्सों को सुरक्षित तरीके से हल्का या खत्म कर सकते हैं। 

सेब का सिरका 

सेब का सिरका तिल और मस्सों को हल्का करने का एक लोकप्रिय घरेलू उपाय माना जाता है। इसमें मौजूद प्राकृतिक एसिडिक गुण त्वचा की ऊपरी परत पर काम करके तिल को धीरे-धीरे सुखाने और उसके रंग को हल्का करने में मदद करते हैं। इसके लिए रुई को सिरके में भिगोकर तिल पर लगभग 15–20 मिनट रखें और फिर धो लें। अगर यह प्रक्रिया रोजाना दोहराई जाए तो समय के साथ तिल का रंग फीका पड़ने लगता है और त्वचा साफ नजर आती है।

PunjabKesari

नारियल तेल

नारियल तेल को त्वचा का सबसे प्राकृतिक और सुरक्षित उपचार माना जाता है। इसमें मौजूद मॉइस्चराइजिंग तत्व त्वचा को मुलायम और पोषित रखते हैं, जबकि इसके एंटीबैक्टीरियल गुण तिल और मस्सों को धीरे-धीरे हल्का करने में मदद करते हैं। अगर रोजाना तिल वाले हिस्से पर हल्के हाथों से नारियल तेल की मालिश की जाए, तो समय के साथ तिल का रंग फीका पड़ने लगता है और त्वचा पहले से अधिक साफ और सुंदर दिखने लगती है।

प्याज और लहसुन

प्याज और लहसुन दोनों में ऐसे प्राकृतिक एंजाइम पाए जाते हैं जो त्वचा की ऊपरी परत को सुखाकर तिल और मस्सों को धीरे-धीरे खत्म करने का काम करते हैं। प्याज का रस तिल पर लगाने से उसका रंग हल्का होने लगता है, वहीं लहसुन की कली का पेस्ट बनाकर रातभर तिल पर लगाने से यह धीरे-धीरे सूखने लगता है। नियमित उपयोग से यह उपाय तिल कम करने में कारगर साबित हो सकता है।

अलसी का तेल

अलसी का तेल त्वचा के लिए बेहद फायदेमंद है और जब इसे शहद के साथ मिलाकर उपयोग किया जाता है, तो इसका असर और भी बढ़ जाता है। इस मिश्रण को तिल या मस्से पर रोजाना लगाने से कुछ ही दिनों में फर्क दिखने लगता है। अलसी का तेल त्वचा को गहराई तक पोषण देता है और शहद के एंटीबैक्टीरियल गुण मस्सों को हल्का करने में मदद करते हैं। लगातार उपयोग से तिल और मस्से धीरे-धीरे सूखकर कम होने लगते हैं।

PunjabKesari

आलू

आलू में प्राकृतिक एसिड और एंजाइम पाए जाते हैं, जो त्वचा पर बने धब्बों और तिलों को सुखाकर हटाने में मदद करते हैं। तिल पर आलू की कटी हुई फांक को हल्के हाथों से रगड़ने से उसका रस त्वचा पर काम करता है और तिल धीरे-धीरे हल्का पड़ने लगता है। दिन में कई बार ऐसा करने से मस्से सूखकर गिर भी सकते हैं। यह उपाय पूरी तरह प्राकृतिक और बिना किसी साइड इफेक्ट के होता है।

शहद और हल्दी

शहद और हल्दी का संयोजन त्वचा को निखारने और तिलों को हल्का करने का एक बेहतरीन घरेलू उपाय है। शहद में मौजूद एंटीबैक्टीरियल गुण त्वचा को संक्रमण से बचाते हैं, जबकि हल्दी के एंटीसेप्टिक तत्व तिल को हल्का करने और त्वचा को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। दोनों को मिलाकर पेस्ट तैयार कर तिल पर लगाने से न केवल तिल हल्के होते हैं बल्कि त्वचा मुलायम और चमकदार भी बनती है।

PunjabKesari

सावधानियां 

1. इन घरेलू उपायों का असर धीरे-धीरे दिखाई देता है, इसलिए धैर्य रखें।

2. किसी भी उपाय को अपनाने से पहले पैच टेस्ट जरूर करें ताकि एलर्जी न हो।

3. अगर तिल अचानक बढ़ने लगे, रंग बदलने लगे या दर्द और खून आने लगे, तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लें।

4. तिल को कभी भी खुद काटने या नोचने की गलती न करें।

PunjabKesari

अनचाहे तिल भले ही सौंदर्य पर असर डालते हों, लेकिन प्राकृतिक और घरेलू उपायों से इन्हें बिना किसी केमिकल या महंगे इलाज के हल्का किया जा सकता है। नारियल तेल, लहसुन, आलू, प्याज, शहद और हल्दी जैसे उपाय सुरक्षित और आसान हैं। नियमित उपयोग से आपकी त्वचा न केवल साफ और सुंदर बनेगी, बल्कि आत्मविश्वास भी बढ़ेगा।

