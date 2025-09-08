09 SEPTUESDAY2025 1:58:00 PM
Nari

गेहूं के आटे में नहीं लगेगा घुन या कीड़ा! सिर्फ एक पत्ता रखेगा सालभर सुरक्षित

  • Edited By Priya Yadav,
  • Updated: 08 Sep, 2025 04:55 PM
गेहूं के आटे में नहीं लगेगा घुन या कीड़ा! सिर्फ एक पत्ता रखेगा सालभर सुरक्षित

 नारी डेस्क: मानसून के मौसम में जब हवा में नमी बढ़ जाती है, तो गेहूं के आटे में कीड़े और घुन लगने की समस्या आम हो जाती है। इससे आटा खराब हो जाता है और कई बार हमें पूरा आटा फेंकना पड़ता है। लेकिन अब आपको बार-बार आटा बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसा घरेलू और प्राकृतिक तरीका, जिससे आपका आटा सालभर तक कीड़ों से सुरक्षित रह सकता है।

 बस एक पत्ता, जो आटे को करेगा सालभर तक सुरक्षित!

जी हां, हम बात कर रहे हैं तेज पत्ते (Bay Leaf) की, जो सिर्फ खाने में स्वाद ही नहीं बढ़ाता, बल्कि आटे को कीड़ों और घुन से भी बचा सकता है। इसकी तेज और खास खुशबू कीड़ों को बिल्कुल पसंद नहीं आती, इसलिए वे इसके पास भी नहीं फटकते।

PunjabKesari

 तेज पत्ता क्यों है इतना असरदार?

तेज पत्ते में कुछ प्राकृतिक तेल (Essential Oils) पाए जाते हैं, जिनकी महक घुन और कीड़ों के लिए असहनीय होती है। ये पूरी तरह से प्राकृतिक और केमिकल-फ्री उपाय है। इसे आप आसानी से अपने किचन में ही पा सकते हैं, यानी इसके लिए आपको कुछ खरीदने की भी जरूरत नहीं। बड़ी बात इससे आपका आटा सुरक्षित और लंबे समय तक टिकाऊ रहेगा।

 पत्ते को इस्तेमाल करने का तरीका

सबसे पहले जिस कंटेनर में आप आटा स्टोर करने जा रहे हैं, उसे अच्छी तरह धोकर सुखा लें। कंटेनर में बिल्कुल भी नमी नहीं होनी चाहिए। कंटेनर में थोड़ा आटा डालें। अब उसमें 1-2 तेज पत्ते रखें। फिर ऊपर से बाकी बचा हुआ आटा डाल दें। चाहें तो ऊपर की परत में भी कुछ तेज पत्ते रख सकते हैं। कंटेनर को अच्छी तरह से एयरटाइट बंद कर दें।

PunjabKesari

 इन बातों का भी रखें ध्यान

आटे को नमी से बचाना सबसे जरूरी है। समय-समय पर कंटेनर को धूप में रखें, ताकि नमी खत्म हो जाए। फ्रिज में भी स्टोर कर सकते हैं, खासकर जब आटा थोड़ी मात्रा में हो। कभी भी पुराने और नए आटे को मिलाएं नहीं। पहले पुराने आटे को खत्म करें, फिर नया स्टोर करें। आटा हमेशा साफ और सूखे कंटेनर में ही रखें। तेज पत्ते के अलावा ये घरेलू टिप्स भी आएंगे काम

नीम की सूखी पत्तियां – तेज पत्ते की जगह इनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं।

साबुत लौंग – कंटेनर में कुछ लौंग डालने से भी घुन नहीं लगता।

नमक – नमक में नमी सोखने की क्षमता होती है, जिससे घुन नहीं पनपते।

कहां से मिला यह नुस्खा?

यह आसान घरेलू उपाय यूट्यूबर कर्मबीर ने अपने चैनल पर बताया है। यह तरीका न सिर्फ आसान है, बल्कि पूरी तरह नेचुरल और बजट-फ्रेंडली भी है। इससे आप बिना खर्च के अपने आटे को कीड़ों और घुन से सालभर तक बचा सकते हैं।

PunjabKesari

अगर आप भी बारिश के मौसम में आटे में लगने वाले घुन या कीड़ों से परेशान हैं, तो इस बार बाजार से कोई महंगे प्रोडक्ट लाने की जरूरत नहीं। बस तेज पत्ता डालिए और निश्चिंत हो जाइए। यह छोटा सा उपाय आपके आटे को लंबे समय तक ताज़ा और सुरक्षित बनाए रखेगा।  

Related News

Nari Special

चमकदार त्वचा के लिए रात का जादुई Drink!

चमकदार त्वचा के लिए रात का जादुई Drink!
X

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news!

We respect your privacy information is safe and will never be shared.

X

Browser Notification

हमें खेद हैं कि आप opt-out कर चुके हैं।

लेकिन, अगर आपने गलती से "Block" सिलेक्ट किया था या फिर भविष्य में आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो नीचे दिए निर्देशों का पालन करें ।

  • यहां जाएं Chrome > Setting > Content Settings
  • यहां क्लिक करें Content Settings > Notifications > Manage Exceptions
  • "https://nari.PunjabKesari.in:443" के लिए Allow चुनें।
  • अपने ब्राउज़र की Cookies को clear करें |
  • पेज को रिफ्रेश (Refresh) करें।
Got it