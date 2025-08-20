जानवर की लार भी ले सकती है जान, कुत्ते के काटने नहीं चाटने से ही हो गई बच्चे की मौत

नारी डेस्क: उत्तर प्रदेश के एक गांव से दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। यहां सिर्फ 2 साल के मासूम बच्चे की मौत रेबीज (Rabies) से हो गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक, बच्चे के शरीर पर एक खुला घाव था, जिसे गांव के एक आवारा कुत्ते ने चाट लिया। इसी से खतरनाक रेबीज वायरस उसके शरीर में पहुंच गया। परिवार ने शुरुआत में इस घटना को गंभीरता से नहीं लिया, जब तक उन्हें समझ आता तब तक बहुत देर हो गई थी।



कुछ समय बाद बच्चे में तेज बुखार, पानी से डर (हाइड्रोफोबिया) बेचैनी और दौरे जैसे लक्षण दिखने लगे। जब तक परिवार ने डॉक्टरों से संपर्क किया, तब तक मासूम की मौत हो गई। रेबीज़ केवल काटने से ही नहीं बल्कि कुत्ते के चाटने, खरोंचने या खुले घाव पर उसके लार लगने से भी फैल सकता है।यदि किसी को भी ऐसी स्थिति हो तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें।



ध्यान रखें कि कुत्ते के संपर्क में आने से घाव को साबुन और पानी से 15 मिनट तक धोएं। तुरंत रेबीज वैक्सीन और इम्युनोग्लोब्युलिन इंजेक्शन लगवाएं। ध्यान रखें, रेबीज के लक्षण एक बार शुरू हो जाने पर इसका कोई इलाज नहीं है और यह लगभग हमेशा जानलेवा होता है। यह घटना चेतावनी है कि रेबीज वैक्सीन को कभी हल्के में न लें। चाहे कुत्ते ने काटा हो, खरोंचा हो या खुले घाव को चाटा हो हर स्थिति में तुरंत डॉक्टर की सलाह लें।