पति-पत्नी बनने के लिए Marriage certificate नहीं सात वचन जरुरी, शादी करवाने से पहले पढ़ लें ये नियम

नारी डेस्क: कुछ दिन पहले भारत के सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि ज़रूरी पारंपरिक रस्में निभाए बिना सिर्फ़ शादी का सर्टिफिकेट एक वैध हिंदू विवाह साबित नहीं कर सकता। कोर्ट ने कहा कि बिना किसी रीति-रिवाज या पारंपरिक रस्मों के, शादी का रजिस्ट्रेशन कानूनी तौर पर बेकार होगा। यह फैसला इस बात पर ज़ोर देता है कि हिंदू विवाह एक संस्कार है जिसके लिए सप्तपदी (पवित्र अग्नि के चारों ओर सात फेरे) जैसी रस्मों की ज़रूरत होती है।



कपल ने शादी की रस्में निभाने से पहले ले लिया मैरिज सर्टिफिकेट

यह फैसला जस्टिस बी.वी. नागरत्ना और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की बेंच ने डॉली रानी बनाम मनीष कुमार चंचल मामले में सुनाया, जहां कोर्ट ने संविधान के आर्टिकल 142 के तहत अपनी खास शक्तियों का इस्तेमाल किया और घोषणा की कि मैरिज सर्टिफिकेट होने के बावजूद दोनों पक्षों की कानूनी तौर पर शादी नहीं हुई थी। याचिकाकर्ता महिला और प्रतिवादी पुरुष, दोनों ट्रेंड कमर्शियल पायलट हैं और उनकी सगाई 07.03.2021 को हुई थी। उन्होंने पारंपरिक हिंदू रीति-रिवाजों के अनुसार तुरंत शादी करने के बजाय 07.07.2021 को वैदिक जनकल्याण समिति (रजिस्टर्ड) नाम के एक प्राइवेट संगठन से मैरिज सर्टिफिकेट लिया और बाद में उस सर्टिफिकेट के आधार पर नियमों के अनुसार उत्तर प्रदेश में शादी के रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट प्राप्त किया।



हिंदू शादी से पहले हो गया विवाद

असली हिंदू शादी की रस्म दोनों परिवारों ने बहुत बाद में, 25.10.2022 को तय की थी। उस रस्म के होने से पहले दोनों पक्षों के बीच गंभीर मतभेद पैदा हो गए। याचिकाकर्ता महिला ने प्रतिवादी पुरुष और उसके परिवार वालों पर दहेज मांगने का आरोप लगाया, और 17.11.2022 को उनके खिलाफ IPC की धारा 498A, 420, 506, 509 के साथ-साथ दहेज निषेध अधिनियम के तहत FIR दर्ज कराई। बाद में, मार्च 2023 में, प्रतिवादी पुरुष ने हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13(1)(ia) के तहत बिहार के मुजफ्फरपुर में फैमिली कोर्ट में तलाक के लिए याचिका दायर की। इससे दुखी होकर, याचिकाकर्ता महिला ने माननीय सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और तलाक के मामले को रांची ट्रांसफर करने की मांग की, जहां वह अपने माता-पिता के साथ रहती थी।



दोनों पक्षों ने माना नहीं हुई वैध शादी

हालांकि, ट्रांसफर याचिका के लंबित रहने के दौरान, दोनों पक्षों ने अपने रुख पर फिर से विचार किया और संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत संयुक्त रूप से एक आवेदन दिया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट से यह घोषणा करने का अनुरोध किया गया कि कोई वैध शादी कभी नहीं हुई और सभी संबंधित आपराधिक और वैवाहिक कार्यवाही को रद्द कर दिया जाए। दोनों पक्षों ने मिलकर कोर्ट के सामने कहा कि उन्होंने कभी कोई हिंदू रीति-रिवाज, परंपराएं और रस्में नहीं निभाईं। उन्होंने कोर्ट के सामने कबूल किया कि उन्हें बाहरी दबाव और व्यावहारिक कारणों से सर्टिफिकेट मिले थे, और अब वे ऐसे विवाह का कानूनी बोझ नहीं ढोना चाहते थे जो असल में कभी हुआ ही नहीं था। राहत देने से पहले, कोर्ट ने हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 7 और 8 की विस्तार से जांच की। ऐसा करते हुए, इसने हिंदू विवाह की प्रकृति और अनिवार्यताओं पर महत्वपूर्ण टिप्पणियां कीं।



कार्ट ने अपनी शक्तियों का किया इस्तेमाल

कोर्ट ने कहा, “Unless and until the marriage is performed with appropriate ceremonies and in due form, it cannot be said to be ‘solemnized’.” यानी बिना रस्मों के शादी को ‘solemnized’ नहीं माना जा सकता। कोर्ट ने आगे कहा कि हिंदू शादी “song and dance”, “wining and dining” या कमर्शियल ट्रांजेक्शन नहीं है. यह भारतीय समाज में परिवार की बुनियाद और पवित्र संस्था है, जो जीवनभर की गरिमापूर्ण, समान, सहमति वाली और स्वस्थ साझेदारी प्रदान करती है. स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन से शादी वैध हो सकती है, लेकिन हिंदू मैरिज एक्ट में रस्में अनिवार्य हैं। कोर्ट ने आर्टिकल 142 के तहत अपनी असाधारण शक्तियों का इस्तेमाल कर घोषित किया कि दोनों के बीच कोई हिंदू शादी नहीं हुई. वादिक जनकल्याण समिति का सर्टिफिकेट और उत्तर प्रदेश रजिस्ट्रेशन दोनों को नल एंड वॉइड घोषित किया गया. दोनों कभी पति-पत्नी नहीं बने.

